Cem Küçük yaptığı gaf için Mahfi Eğilmez'den özür diledi ancak suçlamasını sürdürdü

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, “Mahfi Eğilmez’in Merkez Başkanı’yken ekonomiyi batırdı” gafı için ‘canlı yayın heyecanı’ diyerek özür diledi. Ancak Cem Küçük, Eğilmez'e yönelik eleştirisini sürdürdü.

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Merkez Bankası Başkanı olmadığı halde Mahfi Eğilmez'in Merkez Bankası Başkanlığı yaptığını ve 2001 ekonomik krizine de neden olduğunu söyleyen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, canlı yayında yaptığı konuşmasına gelen tepkilerden sonra özür diledi.

Gaf için “canlı yayın heyecanı” diyen Küçük yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Mahfi Eğilmez Merkez Bankası Başkanlığı yapmadı, doğru. 1997’de 5 ay Hazine Müsteşarlığı yaptı. 2001 krizi 4 yıl sonra çıktı. Canlı yayının heyecanıyla benim gibi bilgisine güvenen birinin daha dikkatli olması lazım. Bu anlamda Mahfi Bey’den özür dilerim. Tabii muhalifler, ‘ Oo Cem Küçük gaf yaptı’ diye haber yapıp ne demek istediğimi odaklanmadılar. Canları sağ olsun."

''Mahfi Eğilmez bundan azade değil...'

Küçük, yazısının devamında ise “Gelelim haklı olduğum tarafa. 2001 krizine giden yolda 1990’lardaki herkesin katkısı var. Mahfi Eğilmez bundan azade değil. Mahfi Eğilmez tipik bir eski Türkiye bürokratıdır. Onun dönemine bir bakalım Nejat Özonay Twitter’da yazmış. Ben de burada alıntılayayım. Sayın Eğilmez Hazine Müsteşarı olduktan sonra ‘%100,99’da aldığı borçlanma faizini 6 ayda %122,53’e, bileşik faizi %147,87’e çıkarttı. Yüksek faize rağmen ortalama TÜFE’yi %77,6’dan alıp 6 ayda %96,1’e yükseltti.’ Eğilmez 5 ay görev sonunda ekonominin battığını görünce istifa etti. Yani 2001 krizi durduk yere gelmedi. 5 Nisan 1994’teki krizden bu yana alınan her yanlış karar 2001 krizini getirdi…” diye yazdı.