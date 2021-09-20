Tarımsal girdi fiyat endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) Temmuz 2021 verilerini yayınladı.

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Tarımsal girdi fiyat endeksi Temmuz'da aylık bazda yüzde 1,98 artarken, yıllık bazda yüzde 29,38 yükseldi.

Bloomberg HT haberine göre, Ocak 2016'da başlatılan endeks, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Tarım-GFE, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,44 artış gösterdi, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 19,05 yükseliş kaydetti.

Aylık en fazla artış %6,16 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu.

Yıllık en fazla artış da yüzde 62,43 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda.

Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise %48,07 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve %43,37 ile bina bakım masrafları oldu.