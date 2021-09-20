İstanbul'daki iş yerlerini kapatıp dağa yerleştiler! Elektrik, su, yiyecek her şey doğadan ve bedava
Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'daki iş yerlerini kapatan Nilüfer- Muzaffer Ayvacıklı çifti, 12 yaşındaki çocuklarıyla Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerine kurdukları mobil evde yaşamaya başladı. Şehirden uzakta yaşayan çift, suyu doğadan, elektriği güneş panellerinden, yemek ihtiyaçlarını ise tarım ile karşılıyor.
İstanbul Eminönü'nde düğün ve eğlence sektörüne yönelik iş yerini kapatan Nilüfer Ayvacıklı ile inşaat sektöründe faaliyet gösteren eşi Muzaffer Ayvacıklı, koronavirüs salgını nedeniyle şehirden uzaklaşıp, Tekirdağ'ın Uçmakdere bölgesindeki Ganos Dağı eteklerine yerleşti.
Burada römork üzerine inşa edilen mobil evde yaşamaya başlayan ve içini tamamen kendileri dekore eden çift, kent hayatından izole yaşam kurdu. Su kaynağı bulan, elektrik ihtiyacını ise güneş panelleri ile karşılayan çift, tarım yaparak da yiyeceklerini sağlıyor.
İstanbul ile hiç bağımız kalmadı
Pandeminin başlamasıyla ilk 6 ay İstanbul'da yaşamak için çok direndiklerini söyleyen Nilüfer Ayvacıklı, sürecin devam etmesi ile sadece hafta sonları geldikleri dağ evine yerleşme kararı aldıklarını belirtti. Ayvacıklı şöyle konuştu:
"İşimizi kapattıktan 1 ay sonra evimizi kapattık. Dolayısıyla İstanbul'la hiçbir bağımız kalmadı, 1,5 senedir burada devam ediyoruz. Bu yapıyı ilk yaptığımızda suyumuz yoktu ve doğadan bulmak gerekiyordu."