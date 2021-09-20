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Sosyal medyadan terör propagandasına 5 yıl hapis istemi

Sosyal medyadan terör propagandasına 5 yıl hapis istemi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle tutuksuz şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli M.S. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, tutuksuz şüpheliyle ilgili "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan inceleme sonucu kabul edildi.

İddianamenin değerlendirme bölümünde, şüphelinin paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü PKK/KCK'yı, eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğu belirtildi.

Şüpheli M.S'nin 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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