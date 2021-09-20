Siirt'te 1 milyon TL ödülle aranıyordu! Turuncu kategorideki terörist Kendal Cizir öldürüldü!

Dün Siirt'te düzenlenen operasyonda 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu kategoride yer alan 'Kendal Cizir' kod adlı Mazlum Mat etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

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İçişleri Bakanlığı, dün Siirt'in Pervari ilçesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin sözde Botan Eyaleti, Herekol Bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve terörde arananlar listesinde 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu kategoride yer alan 'Kendal Cizir' kod adlı Mazlum Mat olduğunu açıkladı.