BIST 1.398
DOLAR 8,66
EURO 10,14
ALTIN 488,82
HABER /  POLİTİKA  /  CHP
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'endişeli muhafazakar' mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'endişeli muhafazakar' mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, muhafazakar vatandaşların endişe duymaları için algı oluşturulduğunu ileri sürerek “Bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Onların haklarının güvencesi de biziz” dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PolitikYol Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat ve Yayın Koordinatörü Murat Aksoy’a gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Türkiye'yi ortak akla, ortak vicdana, ortak duygu ve düşünceye sahip bir ülke haline getirmek için mücadele ettiklerini' söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Bizim ortaklığımız salt iktidarı hedefleyen bir ortaklık değildir. Bizim ortaklığımız ülkeyi ve kurumları ayağa kaldıracak, yeniden inşa edecek bir seferberlik ve büyük bir dayanışmadır. Kurtuluş ve kuruluş ruhunun cisimleşmesidir.”

'Bize 'Sivas’ın ötesine geçemiyor' diyenler, bugün saraylarından çıkamıyor'

Tek tek kişilerin ikbalini tartışmanın bir faydası olmayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Biz ufkumuzu, hedefimizi kişilerin kariyerine değil ülkenin geleceğine, ikbaline ve istikbaline odaklamış durumdayız. Bir kişinin adaylık sorununu çözmek için değil, milletin sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Ülkemizin her köşesini dolaşıyoruz. Düne kadar bize Sivas’ın ötesine geçemiyor diyenler bugün saraylarından çıkamıyor. Biz sarayda birini oturtma derdinde değiliz, halkımızın yaşadığı her yeri cennete çevirme çabasındayız” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
LC Waikiki sahibi kim hangi ülkenin markası LCW ne demek anlamı nedir?
LC Waikiki sahibi kim hangi ülkenin markası LCW ne demek anlamı nedir?
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitim için duyurdu: Milli güvenlik meselesi!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitim için duyurdu: Milli güvenlik meselesi!
Temel Karamollaoğlu'ndan 'Millet İttifakı içerisinde misiniz?' sorusuna yanıt
Temel Karamollaoğlu'ndan 'Millet İttifakı içerisinde misiniz?' sorusuna yanıt
Siirt'te 1 milyon TL ödülle aranıyordu! Turuncu kategorideki terörist Kendal Cizir öldürüldü!
Siirt'te 1 milyon TL ödülle aranıyordu! Turuncu kategorideki terörist Kendal Cizir öldürüldü!
FETÖ'den aranan hemşire kayıtdışı Covid 19 aşısı yaparken yakalandı
FETÖ'den aranan hemşire kayıtdışı Covid 19 aşısı yaparken yakalandı
Cem Küçük yaptığı gaf için Mahfi Eğilmez'den özür diledi ancak suçlamasını sürdürdü
Cem Küçük yaptığı gaf için Mahfi Eğilmez'den özür diledi ancak suçlamasını sürdürdü
Tarımsal girdi fiyat endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Tarımsal girdi fiyat endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
İrem Altuğ kimdir kaç yaşında evli mi eşi kimdir?
İrem Altuğ kimdir kaç yaşında evli mi eşi kimdir?
Süper Lig'in 6'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu
Süper Lig'in 6'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu