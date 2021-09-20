Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'endişeli muhafazakar' mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, muhafazakar vatandaşların endişe duymaları için algı oluşturulduğunu ileri sürerek “Bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Onların haklarının güvencesi de biziz” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PolitikYol Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat ve Yayın Koordinatörü Murat Aksoy’a gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Türkiye'yi ortak akla, ortak vicdana, ortak duygu ve düşünceye sahip bir ülke haline getirmek için mücadele ettiklerini' söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Bizim ortaklığımız salt iktidarı hedefleyen bir ortaklık değildir. Bizim ortaklığımız ülkeyi ve kurumları ayağa kaldıracak, yeniden inşa edecek bir seferberlik ve büyük bir dayanışmadır. Kurtuluş ve kuruluş ruhunun cisimleşmesidir.”

'Bize 'Sivas’ın ötesine geçemiyor' diyenler, bugün saraylarından çıkamıyor'

Tek tek kişilerin ikbalini tartışmanın bir faydası olmayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Biz ufkumuzu, hedefimizi kişilerin kariyerine değil ülkenin geleceğine, ikbaline ve istikbaline odaklamış durumdayız. Bir kişinin adaylık sorununu çözmek için değil, milletin sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Ülkemizin her köşesini dolaşıyoruz. Düne kadar bize Sivas’ın ötesine geçemiyor diyenler bugün saraylarından çıkamıyor. Biz sarayda birini oturtma derdinde değiliz, halkımızın yaşadığı her yeri cennete çevirme çabasındayız” dedi.