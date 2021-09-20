Şahin Mengü eşi Figen Mengü ve çocukları kimdir? Şahin Mengü ailesi

Nevşin Mengü’nün babası olan CHP eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti. Şahin Mengünün ölüm haberinin ardından hayatı merak konusu oldu. Evinde düştükten sonra fenalaşan Şahin Mengü 73 yaşında hayatını kaybetti. Peki kimdir Şahin Mengü, aslen nereli eşi Figen Mengü ve kızı Nevşin Mengü ve oğlu Burak Mengü kimdir?

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Evinde düştükten sonra fenalaşan ve bir süre hastanede tedavi gören CHP eski milletvekili Şahin Mengü 73 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü ile yakınlarını ve ailesini yasa boğan Şahin Mengü'nün hayatı ise merak konusu oldu. Gazeteci Nevşin Mengü'nün babası olan Şahin Mengü aslen Kastamonu doğumlu. Kızı gazeteci Nevşin Mengü'dür. Oğlu ise genel başkanlığını Ümit Özdağ’ın yaptığı Zafer Parti’nde genel başkan yardımcılığı görevinde bulunan Burak Mengü’dür.

Şahin Mengü (73) hayatını kaybetti. Evinde düştükten sonra hastaneye kaldırılan Mengü'nün tedavi gördüğü sırada fenalaşarak yaşamını yitirdiği bilgisine ulaşıldı.

Kızı gazeteci Nevşin Mengü'dü

Şahin Mengü kimdir?

Şahin Mengü 4 Nisan 1948 İnebolu, Kastamonu’da dünyaya gelmiştir.

Aslen Manisa Akhisarlıdır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. Serbest avukatlık, Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. XXIII. Dönem CHP Manisa milletvekilidir.

Eski başbakan Bülent Ecevit'in sıkıyönetim döneminde avukatlığını ve daha sonra CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın avukatlığını üstlenmiştir.

Sezgin Tanrıkulu'nun Dersim Katliamı'nda acı yaşayan herkes için özür dilemesi üzerine 12 Kasım 2014'te Tanrıkulu'na 'Sen hangi hakla CHP adına özür dileyemezsin. Sen kimsin şerefsiz' diye tweet atmıştır.

Daha sonra yaptığı açıklamalarda sözünün arkasında olduğunu belirtmiştir. Bu konuda kendisine açılan hakaret davasını kaybetmiştir.

Evli ve iki çocuk babasıdır. Kızı gazeteci Nevşin Mengü'dür. Oğlu ise genel başkanlığını Ümit Özdağ’ın yaptığı Zafer Parti’nde genel başkan yardımcılığı görevinde bulunan Burak Mengü’dür.