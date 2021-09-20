CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Mavi Vatan konusunda söylediği sözler olay oldu. Gündem olan Ünal Çeviköz'ün hayatı ise merak konusu oldu. Peki Ünal Çeviköz ne dedi, Ünal Çeviköz kimdir, aslen nereli, eşi Emel Çeviköz ve çocukları kimdir?

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CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Mavi Vatan konusunda skandal sözlere imza attı. Çeviköz, ”Mavi Vatan'ın tarifine baktığınız bu aslında zaman egemenlik haklarının ötesinde alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir kavram. Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız” dedi. Peki, Ünal Çeviköz kimdir?

Ünal Çeviköz kimdir hayatı?

Ahmet Ünal Çeviköz 6 Kasım 1952'de İstanbul'da dünyaya geldi. 1970 yılında Kadıköy Maarif Koleji, 1974 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, 1978 yılında ise aynı üniversitede Siyaset Bilimi Bölümünden mezun olduktan sonra aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başladı. 1993 yılında Brüksel Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler dalında Yüksek Lisans (MA) programını tamamladı.

1978 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı'nda 1980 yılına kadar merkezde görev aldıktan sonra sırasıyla; Moskova Büyükelçiliği’nde II. Katip ve Bregenz Başkonsolosluğu'nda Konsolos olarak görev yaptı. 1986 yılında yeniden merkez görevine dönerek Doğu Avrupa Dairesi Şube Müdürü görevinde bulundu, bilahare Sofya Büyükelçiliği Müsteşarlığına atandı. 1989 yılında Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevinden izinli olarak ayrılıp NATO’da uluslararası memur olarak göreve başladı, önce Ekonomi Direktörlüğü’nde, sonra Siyasi Direktörlük’te calıştı. 1994 yılında NATO’nun Moskova’daki Enformasyon Bürosu’nu kurdu. 1994-1997 yılları arasında NATO-Rusya Kurucu Senedi’ni hazırladı, 1997 yılında yeniden Dışişleri Bakanlığı’nda merkez görevine dönerek bir yıl Balkan Dairesi Başkanlığı yaptıktan sonra 1998 yılında Kafkasya ve Orta Asya Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2001 yılında Bakü Büyükelçisi, 2004 yılında Bağdat Büyükelçisi olarak görevlendirildi. 2006 yılında Bağdat’ta uğradığı suikasttan yara almadan kurtuldu. 2007 yılından 2010 yılına kadar Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak çalıştı. 2010 yılı kararnamesiyle Londra Büyükelçisi olarak atandı. 2013 yılında Uluslararası Denizcilik Örgütü 28. Dönem (2013-2015) genel kurul başkanlığına seçildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın'ın Dış İlişkiler Danışmanı olduktan sonra Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde CHP'den milletvekili aday adayı oldu. Ancak aday gösterilmedi.

3-4 Şubat 2018 tarihlerinde düzenlenen 36. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi ve 12 Şubat 2018 tarihinde CHP'nin kamu diplomasisinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerde milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. 10 Ağustos 2018 tarihinde ise CHP'nin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildi.

Temmuz 2020'de yapılan kurultayda parti meclisine girmeyi başaramadı. Bu nedenle Genel Başkan Yardımcısı görevini sürdüremeyen Çeviköz, "Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı" olarak atandı ve ilgili Genel Başkan Yardımcılığı makamı boş bırakıldı.

TBMM'de Dışişleri Komisyonu üyesi ve CHP grubu sözcüsü olarak yaptığı görevin yanı sıra Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Avrupa Birliği Karma Parlamenter Komisyonu üyesi ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu üyesi görevini yürütmektedir.

Ünal Çeviköz, Emel Çeviköz ile evlidir. Çeviköz’ün Cemre isimli oğlu ve Banu isimli kızı vardır. İngilizce, Fransızca, Rusça, Almanca ve İtalyanca bilmektedir.