BIST 1.398
DOLAR 8,66
EURO 10,14
ALTIN 488,82
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Adana'da nefroloji uzmanı koronavirüsten hayatını kaybetti

Adana'da nefroloji uzmanı koronavirüsten hayatını kaybetti

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Varan (65), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Abone ol

İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Varan, yaklaşık 1 ay önce bazı semptomlar göstermesi üzerine Covid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan ve hastanede tedavisine başlanan Varan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı.

20 gün yoğun bakımda tedavi edilen Varan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dr. Halil İbrahim Varan, yarın hastane önünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğa uğurlanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
ÖTV indirimi sonrası sıfır araçlar yok dendi yüzlerce sıfır aracın bekletildiği görüntüler olay oldu
ÖTV indirimi sonrası sıfır araçlar yok dendi yüzlerce sıfır aracın bekletildiği görüntüler olay oldu
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
THY ve AnadoluJet tavan fiyatına uymuyor! Bilet fiyatlarına tepki yağıyor! Bin liranın üstüne çıktı
THY ve AnadoluJet tavan fiyatına uymuyor! Bilet fiyatlarına tepki yağıyor! Bin liranın üstüne çıktı
Adana'da karı-koca 34 vatandaşı dolandırıp tatil yaptı! Sazan Sarmalı filmini hatırlattı
Adana'da karı-koca 34 vatandaşı dolandırıp tatil yaptı! Sazan Sarmalı filmini hatırlattı
Koronavirüs bitmeden 'Alaska çiçeği' salgını patlak verdi: Hayvanlardan bulaşıyor!
Koronavirüs bitmeden 'Alaska çiçeği' salgını patlak verdi: Hayvanlardan bulaşıyor!
Rusya'daki seçimlerde Putin'in partisi oy kaybetti
Rusya'daki seçimlerde Putin'in partisi oy kaybetti
Ahmet Hakan'dan çarpıcı Selçuk Bayraktar yazısı! Türkiye'de kutuplaşmayı nasıl önlüyor
Ahmet Hakan'dan çarpıcı Selçuk Bayraktar yazısı! Türkiye'de kutuplaşmayı nasıl önlüyor
LCW sahibi kimdir Mustafa Küçük aslen nereli LCW ne demek anlamı nedir?
LCW sahibi kimdir Mustafa Küçük aslen nereli LCW ne demek anlamı nedir?
Transfer döneminde en çok Rachid Ghezzal konuşuldu
Transfer döneminde en çok Rachid Ghezzal konuşuldu
Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan İBB'ye tepki: Emek hırsızlığına asla müsaade etmeyeceğiz
Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan İBB'ye tepki: Emek hırsızlığına asla müsaade etmeyeceğiz