BIST 1.398
DOLAR 8,66
EURO 10,14
ALTIN 488,82
HABER /  POLİTİKA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Rusya açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da Putin ile buluşacak

Rusya açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da Putin ile buluşacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere yakında Rusya’ya gelmesinin planlandığını söyledi.

Abone ol

Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya lideri Putin ile bu ay bir araya geleceği yönündeki haberlerin doğru olup olmadığı sorulunca, “Gerçekten de Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan’ın Rusya Federasyonu’na gerçekleştireceği iş ziyaretinin hazırlıkları yapılıyor” dedi.

Peskov, Erdoğan’ın Rusya’yı ziyareti sırasında Putin ile yapacağıgörüşmenin içeriğine ilişkin soru karşısındaysa şunları söyledi:
“(Görüşmelerin) gündemi oldukça geniş olacak, zira ülkelerimizin ilişkileri çok yönlü. İkili ilişkilerden başlamak üzere liderlerin bu bakımdan her daim üstünde konuşacağı pek çok konu var.”

Kremlin Sözcüsü, Suriye dahil, bölgesel krizlerin mutlaka görüşmenin gündeminde yer alacağını da ekledi.

Reuters’ın üst düzey Türk yetkililere dayandırdığı haberinde, Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleşeceği söylenen görüşmenin baş gündem maddesinin İdlib olacağı kaydedilmişti.

Haberde ayrıca, Rusya’ya yapması planlanan iki günlük ziyaretinin, Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a gerçekleştireceği ziyareti izleceği belirtiliyor.
Erdoğan’ın ABD ziyareti 19-22 Eylül’e kadar sürecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan'ın provakatif girişimi! Türkiye'den Yunanistan'a itiraz NAVTEX'i
Yunanistan'ın provakatif girişimi! Türkiye'den Yunanistan'a itiraz NAVTEX'i
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Kayseri'de sigara istedi vermeyince bıçakladı! Bakın nasıl savundu
Kayseri'de sigara istedi vermeyince bıçakladı! Bakın nasıl savundu
ÖTV indirimi sonrası sıfır araçlar yok dendi yüzlerce sıfır aracın bekletildiği görüntüler olay oldu
ÖTV indirimi sonrası sıfır araçlar yok dendi yüzlerce sıfır aracın bekletildiği görüntüler olay oldu
THY ve AnadoluJet tavan fiyatına uymuyor! Bilet fiyatlarına tepki yağıyor! Bin liranın üstüne çıktı
THY ve AnadoluJet tavan fiyatına uymuyor! Bilet fiyatlarına tepki yağıyor! Bin liranın üstüne çıktı
Adana'da karı-koca 34 vatandaşı dolandırıp tatil yaptı! Sazan Sarmalı filmini hatırlattı
Adana'da karı-koca 34 vatandaşı dolandırıp tatil yaptı! Sazan Sarmalı filmini hatırlattı
Koronavirüs bitmeden 'Alaska çiçeği' salgını patlak verdi: Hayvanlardan bulaşıyor!
Koronavirüs bitmeden 'Alaska çiçeği' salgını patlak verdi: Hayvanlardan bulaşıyor!
İzmir'de gevrek ve boyoza zam geldi! Yeni fiyat 2.5 lira oldu
İzmir'de gevrek ve boyoza zam geldi! Yeni fiyat 2.5 lira oldu
Rusya'daki seçimlerde Putin'in partisi oy kaybetti
Rusya'daki seçimlerde Putin'in partisi oy kaybetti
Ahmet Hakan'dan çarpıcı Selçuk Bayraktar yazısı! Türkiye'de kutuplaşmayı nasıl önlüyor
Ahmet Hakan'dan çarpıcı Selçuk Bayraktar yazısı! Türkiye'de kutuplaşmayı nasıl önlüyor