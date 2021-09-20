Rusya açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da Putin ile buluşacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere yakında Rusya’ya gelmesinin planlandığını söyledi.

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya lideri Putin ile bu ay bir araya geleceği yönündeki haberlerin doğru olup olmadığı sorulunca, “Gerçekten de Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan’ın Rusya Federasyonu’na gerçekleştireceği iş ziyaretinin hazırlıkları yapılıyor” dedi.

Peskov, Erdoğan’ın Rusya’yı ziyareti sırasında Putin ile yapacağıgörüşmenin içeriğine ilişkin soru karşısındaysa şunları söyledi:

“(Görüşmelerin) gündemi oldukça geniş olacak, zira ülkelerimizin ilişkileri çok yönlü. İkili ilişkilerden başlamak üzere liderlerin bu bakımdan her daim üstünde konuşacağı pek çok konu var.”

Kremlin Sözcüsü, Suriye dahil, bölgesel krizlerin mutlaka görüşmenin gündeminde yer alacağını da ekledi.

Reuters’ın üst düzey Türk yetkililere dayandırdığı haberinde, Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleşeceği söylenen görüşmenin baş gündem maddesinin İdlib olacağı kaydedilmişti.

Haberde ayrıca, Rusya’ya yapması planlanan iki günlük ziyaretinin, Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a gerçekleştireceği ziyareti izleceği belirtiliyor.

Erdoğan’ın ABD ziyareti 19-22 Eylül’e kadar sürecek.