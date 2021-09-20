BIST 1.389
DOLAR 8,67
EURO 10,15
ALTIN 490,09
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Sancaktepe'de İSKİ'ye ait ana su borusu patladı

Sancaktepe'de İSKİ'ye ait ana su borusu patladı

Sancaktepe'de İSKİ'ye ait ana su borusunun iki ayrı yerden patlaması sonucu yakınındaki fabrikanın giriş katını su bastı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde bulunan İSKİ'ye ait ana su borusu, henüz belirlenemeyen nedenle 2 yerden patladı.

Olay nedeniyle Baraj Yolu Caddesi trafiği kapatılırken, yakınındaki bir fabrikanın girişini de su bastı.

Olay yerine gelen ekiplerce suyun kesilmesinin ardından ulaşıma kapanan yol, tekrar trafiğe açıldı.

Su baskının yaşandığı fabrikadaki su tahliye işlemi ise sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İrem Altuğ evli mi kaç yaşında hangi dizilerde rol aldı? İrem Altuğ evlilikleri
İrem Altuğ evli mi kaç yaşında hangi dizilerde rol aldı? İrem Altuğ evlilikleri
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
AK Parti'li Bülent Aydemir'den CHP'li Çeviköz'e 'Mavi Vatan' tepkisi
AK Parti'li Bülent Aydemir'den CHP'li Çeviköz'e 'Mavi Vatan' tepkisi
Grip aşıları eczanelere geldi! Bu yıl fiyatı ne kadar?
Grip aşıları eczanelere geldi! Bu yıl fiyatı ne kadar?
Kremlin: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti hazırlık aşamasında
Kremlin: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti hazırlık aşamasında
Teknofest 21-26 Eylül nerede ne zaman yapılacak başvuru şart mı?
Teknofest 21-26 Eylül nerede ne zaman yapılacak başvuru şart mı?
Eski TBF Başkanı Harun Erdenay başkanlığa adaylığını açıkladı
Eski TBF Başkanı Harun Erdenay başkanlığa adaylığını açıkladı
Her şey kırık jantla başladı 1970 model otomobiline Amerika’dan talip çıktı
Her şey kırık jantla başladı 1970 model otomobiline Amerika’dan talip çıktı
Fatura yatırmak için karantinayı deldi! Ailesine 4 bin 50 lira para cezası yazıldı
Fatura yatırmak için karantinayı deldi! Ailesine 4 bin 50 lira para cezası yazıldı
Pfizer CEO'su duyurdu! Biontech aşısının 5 yaş üstü çocuklara etki sonuçları açıklandı
Pfizer CEO'su duyurdu! Biontech aşısının 5 yaş üstü çocuklara etki sonuçları açıklandı