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Cüneyt Arkın: Saraylar yapıyoruz, niye yurt yapmıyoruz?

Cüneyt Arkın: Saraylar yapıyoruz, niye yurt yapmıyoruz?

Cüneyt Arkın, gençlerin refaha kavuşturulması gerektiğini belirterek "Saraylar yapıyoruz, niye yurt yapmıyoruz?" dedi.

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'Efsaneler' belgeselinin galasında mikrofon uzatılan Cüneyt Arkın, "Gençlerimizi ne yapıp edip belli bir düzeye getirmemiz, refaha kavuşturmamız lazım. Burs alıyor, borçlanıyor, çıkar çıkmaz, iş bulmadan borcunu öde diye bastırıyoruz çocuğa" dedi.

"Üniversiteye geliyor, yurt meselesi, yatacağı yer yok çocuğun. Ben üniversitedeyken yaşadım bu sorunu, ben de yaşadım. Kaç yıl oldu halen bir şey değişmemiş" ifadesini kullanan Arkın, "İki tane yurt yapmak zor mu? Saraylar yapıyoruz niye yurt yapmıyoruz ya?" diye sordu.

Bir muhabirin "Sinema dünyasını nasıl buluyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Arkın, "Sinema mı? Boşver ya..." dedi.

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