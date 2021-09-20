Stephan Kuntz: Sergen Yalçın'ın teknik direktör olduğunu duyduğumda kahkaha attım

A Milli Takım'ın başına getirilen Alman Tenki Direktör Stefan Kuntz'un Türk yardımcısı belli oldu. Resmi imzayı atan Kuntz'un yardımcılığını Hamit Altıntop yapacak... "Türkiye benim ikinci evim gibi" diyen Kuntz, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için de konuştu: "Sergen Yalçın’ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkahalar attım."

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Alman teknik direktör Stefan Kunt, A Milli Takım'ın başına geçmek için resmi imzayı attı. İmza töreninde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Yeni dönemde Kuntz'un en büyük yardımcısı Hamit Altıntop olacaktır" dedi... Stefan Kuntz da, "Türkiye benim ikinci evim gibi. Türk futbolunun potansiyelini biliyorum. Bana duyduğunuz güven için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz'un Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki imza töreninde yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

Türkiye'den erken ayrılmak hatalardan biri

- Hamit beni ilk aradığında gurur duydum. Servet ve Erkan’la görüşmeleri yürüttük. Son derece ünlü ve başarılı Türk teknik direktörlerinin ardından geldiğim için çok mutluyum.

- Bugünkü imza töreninden sonra tüm gücümüzü toplayıp, hızla Norveç maçına ve futbola odaklanacağız. Teknik direktör dışarıya yansıyan bir yüzdür. İyi çalışan bir ekibi olmadan bu mümkün değil. Ekipten kastım herkesin bize destek olmasıdır.

Beşiktaş'ta geçirdiğim yıl inanılmazdı

- Sert müzakereler oldu ama adil oldu her zaman. Belki de en önemlisi her birimiz karşılıklı olarak verdiğimiz sözlere güvenmesini bildik.

- Beşiktaş’ta geçirdiğim bir yıl inanılmazdı. Eşim hala, ‘Eğer bir hata yaptıysak Türkiye’den erken ayrılmak hayatımızda yaptığımız hatalardan biri’ diye anlatır.

- Rıza'yı, Metin'i hatırlıyorum. Sergen'i teknik direktör olarak gördüğümde kahkahalar attım. Onun antrenör olup şampiyon olması inanılmaz. Recep'i hatırlıyorum, Alpay'ı hatırlıyorum. Alpay politikaya atılmış sanıyorum. Bunları söylerken gözlerime baktığınızda mutluluğu görebilirsiniz.

Sergen'in teknik direktör olduğunu duyduğumda kahkahalar attım

- Sergen Yalçın’ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkahalar attım. Onun teknik direktör olması, şampiyon olmasına saygı duyuyorum. Bu kadar başarılı olduğunu görünce gurur duydum, mutlu oldum.

- Müthiş bir konukseverlikle karşılandık. Aileme Türkiye ile görüşmelerin iyi gittiğini söylediğimde çocuklarım ve karım, ‘Biz de gelmek istiyoruz’ dedi. Bundan daha iyi bir iltifat edebileceğimi düşünmüyorum.

- Yönetim tarafından gösterilen inanca çok teşekkür ediyorum. Güç ve pozitif enerji doluyum. Türk oyuncuların potansiyelini biliyorum. Yeni bir organizasyon ve yapı kazandıracağız. Burada oturup zaferlerden bahsetmek kayıplardan bahsetmekten daha zevklidir.

Kesinlikle Türkçe öğreneceğim

- Kesinlikle Türkçe öğreneceğim. Sahadayken aklıma Beşiktaş'tayken öğrendiğim futbol Türkçesi diyebileceğim kelimeler gelecektir. Fikirlerimi şimdiden anlatmayı istemiyorum. Önce oyuncularla görüşeceğim, kulüplerle, antrenörlerle görüşeceğim. Her farklı fikre açığım. Hamit bana bu görüşmelerde ve kararlarda yardımcı olacaktır. İzlediğim maçlar oldu. Kafamda fikirler var ancak daha temkinli gideceğiz.

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- Bugün Türk futbolu için yeni bir döneme başlıyoruz. Öncelikle Şenol Güneş hocamıza bugüne kadar olan katkıları için teşekkür etmek istiyorum. Sayın Güneş, dünya çapında, çok değerli ve milli takımımıza unutamayacağımız hizmetlerde bulundu.

- Kan değişiklikleri futbolun her yerinde var. Hocamızla görüşmeler yaptık ve karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Sonrasında Kuntz’da karar kıldık. Kuntz, son 5 yılda Avrupa Şampiyonası finali oynadı ve 2 kez kazandı. Ümit Milli Takım’ın en başarılı teknik direktörü olarak bize geldi.

- İnşallah Almanya için kayıp, bizim için kazanç olacaktır. Yeni hocamızla ilk sınavımızı ekim ayında vereceğiz. Başaracaksak hep birlikte başaracağız. A Milli Takımımız hepimizin vazgeçilmez tutkusudur. 20 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmak istiyoruz ve bunu başaracağız. Hiç arzu etmiyoruz ama katılamazsak, dersimizi alacağız. 2024 Avrupa Şampiyonası’na hazırlanacağız.

- Ne sonuç alırsak alalım, hocamızı ya da oyuncularımızı hedef almayalım. Kuntz’u yıpratmayalım. Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrak, bir değerli hocadan diğer değerli hocaya geçmiştir. Biz kendisine inanıyoruz, güveniyoruz ve uzun yıllar da beraber çalışmak istiyoruz.

- Kuntz’un en büyük yardımcısı yeni süreçte Hamit Altıntop olacaktır. Hem Almanya hem de Türkiye’yi en iyi bilen kişi olarak hocamıza destek olacaktır.

HAMİT ALTINTOP’UN AÇIKLAMALARI:

- Çok teşekkür etmek istiyorum bana bu sorumluluğu verdikleri için. Hamit Altıntop olarak bu sorumluluğu keyfe çevireceğimden eminim. Zor bir görev ama zoru seviyoruz. Başkanımız ve yönetimle beraber yeni bir hoca kararı aldık. Stefan Kuntz’a hayırlı olsun diyorum.

- En üst seviyede oynama hedefiyle kendisini tanıtmak istiyoruz. Kendisi sorumluluğunun farkında. Ben kendisini en iyi şekilde destekleyeceğime dair söz verdim. Kendisi Almanya Ümit Milli Takım’da 5 başarılı yıl geçirdi ve A Takım’ı hak ettiğine inanıyorum.

- Almanya’da bu şansı bulamadı, ikinci vatanı bizde buldu. O da bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirecektir. Nihat Özdemir başkanıma, yönetim kurulundaki abilerime çok teşekkür ediyorum. Umarım en kısa sürede güzel futbolla güzel sonuçlarla buluşmak dileğiyle…