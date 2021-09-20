Muharrem İnce'den 2018 seçim itirafı: Yenilgiyi iyi yönetemedim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin adayı olduğu 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. İnce, “Fakat yenilgiyi iyi yönetemedim.” dedi.

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CHP’den istifa ederek Memleket Partisi’nde siyasetine devam eden Muharrem İnce, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalında yayınlanan “Zor Ama Sor” adlı programa konuk oldu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışa dahil olan İnce, seçim sonucunun ardından yaşananları anlattı.

Muharrem İnce o günkü süreçle ilgili, “Çok güzel bir kampanya götürdük, seçime hazırlanmayı iyi götürdüm fakat yenilgiyi iyi yönetemedim.” dedi.

CHP geç kaldı, anketçi bütün sonuçları gördü

“4 Mayıs 2018 günü adaylığım açıklandı” diyen İnce, CHP'nin bu süreçte geç kaldığını söyledi. İnce, “Zaman içinde gördük ki müthiş bir kampanya götürdük. Bir anketçi, bütün sonuçları öngördü. Kaybediyorsun ilk turda dedi. Çok iyi götürdün ama zaman yetmiyor dedi, oy oranıma kadar söyledi. Söylediklerinin tümü tuttu. Çok güzel bir kampanya götürdük, seçime hazırlanmayı iyi götürdüm fakat yenilgiyi iyi yönetemedim.” diye konuştu.

'Halk TV neden vermiyor diye sormalılar'

Muharrem İnce, şunları kaydetti:

“Medyanın yüzde 90'ı iktidarın, yüzde 10'u muhalefetin elinde. Muhalefete laf söyleyince yüz 90'da haber oluyorsunuz, yüzde 10'da olamıyorsunuz. Ben bir basın toplantısı düzenliyorum, kim gelirse ona konuşuyorum. Cımbızlıyorlar orada, iktidara 100 kelime laf ediyorsunuz muhalefete de 2 kelime laf ediyorsunuz manşetten veriyorlar.

Türkiye'de ambargo uygulanan siyasetçilerden birisi benim. Hem iktidar medyası ambargo uyguluyor hem muhalefet medyası... A Haber niye seni veriyor diye soracaklarına Halk TV seni neden vermiyor diye sormalılar.”