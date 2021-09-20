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Kabine toplantısı ne zaman 2021 yeniden kapanma olur mu?

Kabine toplantısı ne zaman 2021 yeniden kapanma olur mu?

Koronavirüs vakalarının giderek artmasının ardından birçok vatandaş kabine toplantısı ne zaman araştırması yapmaya başladı. Kritik toplantı gündeminin koronavirüs salgını, aşı çalışmaları, salgına yönelik önlem ve tedbirler olması bekleniyor. Peki kabine toplantısı ne zaman, tarihi belli oldu mu?

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Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, tarihi belli mı sorusu vakaların yeniden artmasının merak edildi. Kritik toplantı gündeminin koronavirüs salgını, aşı çalışmaları, salgına yönelik önlem ve tedbirler olması beklenirken öte yandan yerli aşı TURKOVAC için de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son duruma ilişkin açıklama yapması öngörülüyor. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün var mı? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi ve saati belli oldu mu?

Kabine toplantısı ne zaman: Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı. Bakanlar Kurulu Toplantısı, son olarak 6 Eylül tarihinde yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin önümüzdeki hafta yani 20 Eylül'de yapılması bekleniyor…

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