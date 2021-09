Sinop'ta dağlardan toplanıyor! Kilosu 30 TL'ye satılıyor: Hemen tüketilmeli

SİNOP'un Türkeli ilçesinde, sonbaharın gelmesiyle toplanan mantarlar köylü pazarında satılıyor.

Sonbaharın işaretleri sayılan doğal ürünler, pazar tezgahlarında boy göstermeye başladı. Yağmurların yağmaya başlamasıyla doğal olarak yetişen mantarlar, çeşidine göre kilogramı 10 ile 30 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. İlçede her hafta Pazartesi günü kurulan köylü pazarında mantar satışı yapan Kadir Özkaya, yaptığı açıklamada, bölgede fazla zehirli mantar bulunmadığı gibi yine de dikkat edilmesini tavsiye ediyor. Özkaya, “Şuanda dağlarda kara mantar, evrişte mantarı ve kestane mantarı daha çok çıkıyor. Tezgahlarda da kanlıca, geyik avurdu, dılbıran mantarı da bulunmakta" dedi.



Pazarcı Gizem Gürleyen, “Mantar, birçok hastalığa şifadır. Yöremizde her birinin yemeği, turşusu yapılır ve lezzetlidir, sofralarımızda her zaman yerini alır. Aynı zamanda kurutulup çorbada, sulu yemeklerde kullanılır” diye konuştu. Pazarcı Salim Aslan, “Mantarın kararmaması için kısa sürede tüketilmesi önemlidir. Hemen tüketilmeyecekse de bir miktar tuzlu suda bekletilmelidir. Bu ay mantarların en çok olduğu zamanlar. Önümüzdeki ay da söbelek ve karacaoğlu mantarları tezgahlarda olacaktır”şeklinde konuştu.