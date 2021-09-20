Afyonkarahisar'da acı gerçek 30 yıl sonra ortaya çıktı: Mantığım ermiyor
AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde 12. yüzyılda dönemin ünlü din alimlerinden Esirüddin Ebheri (Eber Dede) adına Selçuklular tarafından yaptırılan kümbette ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek herkesi şok etti.
Olay, Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Eber beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz yıllarda Selçuklular tarafından 12. yüzyılda dönemin önemli alimlerinden Esirüddin Ebheri adına yapılan tarihi kümbette define avcıları tarafından kaçak kazılar yapıldı.
Kazılar sonucunda tarihi sekizgen şeklindeki kümbetin içerisindeki sandukada Esirüddin Ebheri’ye ait olduğu öne sürülen ceset çalındı.
Aradan geçen yıllarda ise sandukanın tabanı restorasyon çalışmalarında kapatıldı. Boş bir şekilde kalan kümbette şimdi sadece namaz kılmak isteyenler, namazlarını eda ediyor.
Kümbetin alt katında yani mezar odası olarak bilinen bölümünde ise restorasyon çalışmalarından arta kalan çimento torbalarının olduğu gözlendi.