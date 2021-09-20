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Afyonkarahisar'da acı gerçek 30 yıl sonra ortaya çıktı: Mantığım ermiyor

İhlas Haber Ajansı
Afyonkarahisar'da acı gerçek 30 yıl sonra ortaya çıktı: Mantığım ermiyor

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde 12. yüzyılda dönemin ünlü din alimlerinden Esirüddin Ebheri (Eber Dede) adına Selçuklular tarafından yaptırılan kümbette ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek herkesi şok etti.

Afyonkarahisar'da acı gerçek 30 yıl sonra ortaya çıktı: Mantığım ermiyor

Olay, Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Eber beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz yıllarda Selçuklular tarafından 12. yüzyılda dönemin önemli alimlerinden Esirüddin Ebheri adına yapılan tarihi kümbette define avcıları tarafından kaçak kazılar yapıldı. 

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Afyonkarahisar'da acı gerçek 30 yıl sonra ortaya çıktı: Mantığım ermiyor

Kazılar sonucunda tarihi sekizgen şeklindeki kümbetin içerisindeki sandukada Esirüddin Ebheri’ye ait olduğu öne sürülen ceset çalındı.

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Afyonkarahisar'da acı gerçek 30 yıl sonra ortaya çıktı: Mantığım ermiyor

Aradan geçen yıllarda ise sandukanın tabanı restorasyon çalışmalarında kapatıldı. Boş bir şekilde kalan kümbette şimdi sadece namaz kılmak isteyenler, namazlarını eda ediyor.

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Afyonkarahisar'da acı gerçek 30 yıl sonra ortaya çıktı: Mantığım ermiyor

Kümbetin alt katında yani mezar odası olarak bilinen bölümünde ise restorasyon çalışmalarından arta kalan çimento torbalarının olduğu gözlendi. 

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