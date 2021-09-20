Afyonkarahisar'da acı gerçek 30 yıl sonra ortaya çıktı: Mantığım ermiyor

Olay, Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Eber beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz yıllarda Selçuklular tarafından 12. yüzyılda dönemin önemli alimlerinden Esirüddin Ebheri adına yapılan tarihi kümbette define avcıları tarafından kaçak kazılar yapıldı.