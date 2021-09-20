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Mersin'de 64 yaşındaki kadın serada ölü bulundu!

Mersin'de 64 yaşındaki kadın serada ölü bulundu!

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde 64 yaşında 5 çocuk annesi Atike Akı eşi tarafından serada ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Çopurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah evde eşi Atike Akı ile birlikte kahvaltı yapan Mehmet Akı, kahveye gitmek için evden çıktı. Bir süre kahvede oturan Akı, daha sonra eve gitmek için yola çıktı. Eve gidiş yolu üzerinde bulunan seralarının kapısının açık olduğunu gören Akı, kontrol etmek için seraya girdi. İçerde 5 çocuk annesi eşi 64 yaşındaki Atike Akı'yı hareketsiz bulan Akı, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atike Akı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri savcısının yaptığı incelemenin ardından Akı'nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 

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