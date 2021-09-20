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Kayseri'de minibüs şoförü "sefer saatine geç kaldığı" iddiasıyla darbedildi

Kayseri'de minibüs şoförü "sefer saatine geç kaldığı" iddiasıyla darbedildi

KAYSERİ'de minibüs şoförlüğü yapan Mehmet Akif Çetin, çalıştığı kooperatifin başkanı tarafından "sefer saatine geç kaldığı" gerekçesiyle darbedildi.

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Kayseri-Yeşilhisar arasında yolcu taşımacılığı yapan ve Yeniden Refah Partisi Yeşilhisar İlçe Başkanı da olan Çetin ile sefer saatine geç kaldığını iddia eden kooperatif başkanı H.A.K. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Çetin, yüzüne aldığı darbeyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çetin'i hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan H.A.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"Bana saldırdı"

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Çetin, gazetecilere, "Ben sefer saatimden 5 dakika önce duraktaydım ama başkan benim 5 dakika geç kaldığımı söylüyor. Ben geç kalmış da olabilirim. Biz 12 araçla çalışıyoruz, her araç zaman zaman geç kalıyor. Bu gayet doğal bir şey. Kısa bir süre konuştuktan sonra bana saldırdı." dedi.

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