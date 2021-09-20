BIST 1.389
DOLAR 8,67
EURO 10,16
ALTIN 490,81
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Şanlıurfa'sa sabah işe giderken kanlar içinde kaldı

Şanlıurfa'sa sabah işe giderken kanlar içinde kaldı

ŞANLIURFA'da işe gitmek için sabah erken saatte evden çıkan şahıs, sokakta yürürken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle sırtından vurularak öldürüldü.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Emekçi Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre Halfeti’de yol yapım şantiyesinde çalışan 44 yaşındaki Aziz Erkan, her zaman olduğu gibi işe gitmek için sabah saat 04.00 sıralarında evden çıktı. Sokakta yürüyen şahıs, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından sırtından tüfekle vuruldu.

Silah sesiyle uyanan mahalleli, Aziz Erkan’ın sokak ortasında yerde yattığını gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Erkan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de minibüs şoförü "sefer saatine geç kaldığı" iddiasıyla darbedildi
Kayseri'de minibüs şoförü "sefer saatine geç kaldığı" iddiasıyla darbedildi
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir'deki "iş birlikçileri" Harkilerden özür diledi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir'deki "iş birlikçileri" Harkilerden özür diledi
Şanlıurfa'da PKK'nın talimatıyla araçları kundaklayan terörist yakalandı
Şanlıurfa'da PKK'nın talimatıyla araçları kundaklayan terörist yakalandı
Masterchef Araz kimdir Araz Aknam kaç yaşında evli mi?
Masterchef Araz kimdir Araz Aknam kaç yaşında evli mi?
Datça açıklarında 48 kaçak göçmen yakalandı
Datça açıklarında 48 kaçak göçmen yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Zamlar için bu hamle geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Zamlar için bu hamle geliyor
Emine Erdoğan kitabı Afrika Seyahatlerim konusu nedir kaç para?
Emine Erdoğan kitabı Afrika Seyahatlerim konusu nedir kaç para?
Sinop'ta dağlardan toplanıyor! Kilosu 30 TL'ye satılıyor: Hemen tüketilmeli
Sinop'ta dağlardan toplanıyor! Kilosu 30 TL'ye satılıyor: Hemen tüketilmeli
Her şey kırık jantla başladı 1970 model otomobiline Amerika’dan talip çıktı
Her şey kırık jantla başladı 1970 model otomobiline Amerika’dan talip çıktı