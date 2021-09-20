BIST 1.389
DOLAR 8,67
EURO 10,16
ALTIN 490,81
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Masterchef Araz aslen nereli Araz ne demek kelime anlamı nedir?

Masterchef Araz aslen nereli Araz ne demek kelime anlamı nedir?

Masterchef 2021 ana kadrosuna yedeklerden giren son isim ilk bölümden beri iddiası ile konuşulan yarışmacı Araz Aknam oldu. Ana kadroya giren Araz Aknam kimdir, aslen nereli kaç yaşında soruları merak edildi. İran Azerisi olan Araz Aknam çiçeği burnunda evli, eşi ise Ecem Aknam'dır.

Abone ol

TV8 ekranlarında fırtınalar estiren Masterchef 2021'in ana kadrosuna giren son isim Araz Aknam oldu. Yarışmaya yedeklerden giren Araz Aknam 30 yaşında ve aslen İranlı. İraz Azerisi olan Masterchef Araz Akman Ecem Aknam ile evli.  Yurt dışında bir çok yerde çalışan Araz küçük yaşya mutfağa gönül vermiş yarışmacılardan. 

Masterchef Araz kimdir: MasterChef Türkiye 2021'nin ana kadrosuna katılmayı başaran sayılı isimden biri olan Araz Aknam 30 yaşında ve İran Azerisi. Yaşamının bir kısmını İran'da ve Los Angeles'ta geçiren iddialı yarışmacı, MasterChef'e İstanbul'dan katılıyor. 

Masterchef Araz Akman Ecem Aknam ile evli.

Küçük yaşlardan beri mutfağın içinde olan Araz Aknam, aynı zamanda Amerikan futbolu oynuyor. Yarışmaya katıldığında nişanlı olan Aknam, kısa bir süre önce nikah masasına oturdu. 

Araz ne demek: Araz sözlükte, "sonradan ve tesadüfen ortaya çıkan, ansızın baş gösteren, varlığı devamlı ve zorunlu olmayan durum; hastalık, felâket" gibi anlamlara gelir.

ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'sa sabah işe giderken kanlar içinde kaldı
Şanlıurfa'sa sabah işe giderken kanlar içinde kaldı
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Kayseri'de minibüs şoförü "sefer saatine geç kaldığı" iddiasıyla darbedildi
Kayseri'de minibüs şoförü "sefer saatine geç kaldığı" iddiasıyla darbedildi
Mersin'de 64 yaşındaki kadın serada ölü bulundu!
Mersin'de 64 yaşındaki kadın serada ölü bulundu!
Şanlıurfa'da PKK'nın talimatıyla araçları kundaklayan terörist yakalandı
Şanlıurfa'da PKK'nın talimatıyla araçları kundaklayan terörist yakalandı
Denizli'de 338 şişe kaçak içki yakalandı
Denizli'de 338 şişe kaçak içki yakalandı
Datça açıklarında 48 kaçak göçmen yakalandı
Datça açıklarında 48 kaçak göçmen yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Zamlar için bu hamle geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Zamlar için bu hamle geliyor
Emine Erdoğan kitabı Afrika Seyahatlerim konusu nedir kaç para?
Emine Erdoğan kitabı Afrika Seyahatlerim konusu nedir kaç para?
Sinop'ta dağlardan toplanıyor! Kilosu 30 TL'ye satılıyor: Hemen tüketilmeli
Sinop'ta dağlardan toplanıyor! Kilosu 30 TL'ye satılıyor: Hemen tüketilmeli