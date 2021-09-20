Eren Kaşıkçı Masterchef 2021 aslen nereli kaç yaşında?

Masterchef 2021'nin ana kadrosuna yarışan renki yarışmacılardan biri de Eren Kaşıkçı. 38 yaşında olan Eren Kaşıkçı aslen Tokat Musullu Köyü doğumlu. Ecem Kaşıkçı ile evli olan Eren Kaşıkçı'nın bir de kız çocuğu var. Gökçeada'da yaşayan Eren Kaşıkçı, yarışmanın favori isimlerinden birisi olarak gösteriliyor.

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MasterChef'in ana kadrosuna yarışan ve iddiasını her fırsatta ortaya koyan Eren, yarışmanın 2021-2022 sezonunda dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Final turunda gösterdiği efor ile izleyicilerin de yakından takip ettiği isim olan MasterChef Eren, kuzu yemeği üzerinde gösterdiği başarılı hamleler ile jüri üyeleri tarafından da takdir edilmişti. Peki, Masterchef Eren kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler..

Masterchef Eren Kaşıkçı kizilsakalinmutfag instagram adresini kullanıyor.

MasterChef Eren Kaşıkçı kimdir: MasterChef Eren Kaşıkçı, 32 yaşında ve yarışmaya Gökçeada’dan katılıyor. Aslen Tokatlı olan yarışmacı, evlidir ve bir çocuk sahibidir. Bir sörf otelinde şeflik yapmaktadır. İstanbul’da uzun yıllar sektörde çalıştıktan sonra Gökçeada’ya yerleşmiştir.

Eşinin desteği ve kendi isteği ile Çanakkale Gökçeada’dan 2021’de MasterChef’e katılmıştır. Yarışmada öğrendikleri ile bir marka yaratıp insanların sofralarında tariflerinde yer almak istediğini yarışmada ifade etmiştir.

Açık ateş çalışmayı seven yarışmacı MasterChef’te kendini daha çok geliştireceğine ve daha verimli olacağına inanmaktadır.