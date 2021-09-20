Fuat Oktay CHP'ye verdi veriştirdi: Cehaletin ve ihanetin yansıması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP'li Çeviköz'ün 'Mavi Vatan' açıklamaları sonrası sert tepki göstererek, "Ülkemizin yetki alanını sadece kara sularıyla sınırlandırmaya çalışmak ancak ve ancak bir cehalet ya da ihanetin yansımasıdır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Saner ile ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP'li Ünal Çeviköz'ün sözlerine tepki olarak "'Mavi Vatan'ı savunmak milli bir duruş gerektirir, CHP'de bu milli duruş var mıdır, onu bilemeyiz onu kendileri sorgulasın. Ülkemizin yetki alanını sadece kara sularıyla sınırlandırmaya çalışmak ancak ve ancak bir cehalet ya da ihanetin yansıması olabilir. Mavi Vatanı askeri müdahale olarak tarif edenlerin Rum ve Yunan ikilisi olduğunu hatırlatırım. Mavi vatan kavramını eleştirenlerin de kimlerin uzantısı olduğu bellidir" dedi.

CHP'li Çeviköz'den skandal 'Mavi Vatan' açıklaması

CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Karar TV'ye konuştu.

Çeviköz açıklamasında, Türkiye'nin devletler hukuku tarafından tanınan, üzerinde egemenlik hakkı kullanabileceği deniz yetki alanları anlamına gelen 'Mavi Vatan' kavramını eleştirmeye kalktı.

"Mavi Vatan'ın tarifine baktığınız bu aslında zaman egemenlik haklarının ötesinde alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir kavram." şeklinde konuşan Çeviköz, şöyle devam etti:

"Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız."