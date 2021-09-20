Kılıçdaroğlu'na Öcalan'ı adres gösteren HDP'li Sezai Temelli'ye CHP sözcüsü tek kelime etmedi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kürt sorununun çözümü için HDP'yi işaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'na terörist başı Abdullah Öcalan'ı adres gösteren eski HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye tepki göstermeyip, "TBMM'deki meşru siyasi partiler, bu soruna çözüm bulacaklardır. HDP de bu partilerden biridir" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci ve belgesel yapımcısı Günel Cantak'ın "Bay Kemal ve İttifakları" belgeselinde Kürt sorunu ile ilgili söyledikleri polemiğin fitilini ateşledi.

Kılıçdaroğlu, "Mesela İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz" dedi.

Sezai Temelli: Çözümün yegane muhatabı HDP değil!

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına HDP'den yanıt geldi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir."

Asla unutmayın! Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır

"Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır. Süreci tıkayan, toplumsallaştırmayan ve masayı deviren AKP çözümsüzlükten medet umarken bu anlayışın çıkmaz sokak olduğu artık görülmelidir."

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında tartışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

HDP'nin Öcalan'ı adres göstermesine yorum yapmadı

Öztrak'ın HDP'nin sorunun çözümü terörist başı Öcalan'ın adres göstermesine hiç değinmeyerek, HDP'yi işaret etmesi dikkat çekti.

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir belgeselde 'Kürt sorunu çözmek için HDP'yi meşru bir organ olarak görebiliriz.' dedi. HDP'den de 'Asıl muhatap İmralı' yanıtı geldi. Konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Öztrak şu yanıtı verdi:

"Sayın Genel Başkanımız hatırlayacaksınız sözde açılım sürecinin en başında söylediklerini bu mülakatta da tekrar etmiştir. Bize göre çözümün adresi TBMM'dir. Teröristlerle pazarlığa oturarak bu sorunu çözemezsiniz, gayrimeşru unsurlarla bu sorunu çözemezsiniz. TBMM'deki meşru siyasi partiler, bu soruna çözüm bulacaklardır. HDP de bu partilerden biridir.

Geçmişte gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenmiştir Erdoğan yönetimi çözümü Mecliste değil İmralı ile Kandil'de müzakerede aramıştır. Bunun sonuçları milletimiz için ağır olmuştur. Beceriksizliğin bedeli öngörüsüzlüğün bedeli gerçekten ağırdır."