TSK'nın hamlesi Yunan medyasını korkuttu: Eşi görülmemiş bir meydan okuma

TÜRK Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş gemileri Girit'in doğusunda Yunanistan için doğalgaz araştırması yapan 'Nautical Geo' gemisini engelledi. Yunan medyası bunu 'eşi görülmemiş bir meydan okuma' olarak yorumladı.

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YUNANİSTAN, iki gün önce bir bölümü Türk kıta sahanlığını da kapsayan yeni bir NAVTEX ilan etmiş; Türkiye de bunun üzerine Yunanistan'ı uyaran bir NAVTEX ile yanıt vermişti.

NAVTEX'e uymayan 'Nautical Geo' adlı Yunan araştırma gemisi Türk savaş gemileri tarafından 'Mavi Vatan'dan çıkartıldı.

Yunanistan'ın öncü gazetelerinden ProtoThema, yaşanan bu olayı, "Eşi görülmemiş bir meydan okuma" başlığıyla servis etti.

Haberde ayrıca bunun Yunanistan için kabul edilemez olduğu da ifade edildi.