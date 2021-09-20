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Denizli ve Hatay'dan yürek yakan kaza! Feci şekilde can verdiler

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Denizli ve Hatay'dan yürek yakan kaza! Feci şekilde can verdiler

HATAY ve Denizli'de traktörün devrilmesiyle sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti.

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Kaza, Akbaş Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Ömer Çal, kullandığı 20 H 7922 plakalı traktörle Akbaş Mahallesi istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör yol kenarına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi, sürücü Ömer Çal ile yanındaki çamurluğun üzerinde yolculuk yaptığı tespit edilen oğlu Kazım Çal'ı traktörün altında çıkardı. Ağır yaralı olduğu belirlenen baba ve oğlu, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazım Çal, hastanede yapılan müdahaleye rağmen bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ömer Çal'ın ise hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazayla, ilgili jandarma soruşturma başlattı.


Traktörün altında kalan 14 yaşındaki Nevfel de öldü
Altınkaya Mahallesi’nde oturan Nevfel Köleoğlu, arkadaşıyla incir toplamak için sabah saatlerinde evden çıktı. Köleoğlu'nun kullandığı babasına ait traktör, tarlada kontrolden çıktı. Köleoğlu, devrilen traktörden düşerek yaralandı, yanındaki arkadaşı ise kazayı yara almadan atlattı. Arkadaşının çevredekilerden yardım istemesi üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nevfel Köleoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili Altınözü Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.


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