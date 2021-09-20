BIST 1.389
DOLAR 8,67
EURO 10,16
ALTIN 490,81
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Olay yeri Edirne! Düşürdüğü maske yüzünden kaza yaptı

Olay yeri Edirne! Düşürdüğü maske yüzünden kaza yaptı

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde araç içinde düşen maskesini almak isteyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Abone ol

Enez yönünden Sanayi Kavşağı istikametinde seyreden 39 TA 352 plakalı otomobil sürücüsü B.S., araç içinde maskesini düşürdü. Düşen maskesini almak için uzanan sürücü, daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti, ardından yol kenarında bulunan bariyere çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmada hafif yaralanan sürücü B.S. ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD ülkeye gelecek tüm yabancılara aşı zorunluluğu getirdi!
ABD ülkeye gelecek tüm yabancılara aşı zorunluluğu getirdi!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Çin ve ABD'ye uyarı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Çin ve ABD'ye uyarı
Metrobüsün üstünde kıta değiştiren fenomen çark etti: Eğer bir daha yaparsam...
Metrobüsün üstünde kıta değiştiren fenomen çark etti: Eğer bir daha yaparsam...
IKBY Başbakanı Barzani'den açıklama: PKK baş ağrısına neden oldu
IKBY Başbakanı Barzani'den açıklama: PKK baş ağrısına neden oldu
Fuat Oktay CHP'ye verdi veriştirdi: Cehaletin ve ihanetin yansıması
Fuat Oktay CHP'ye verdi veriştirdi: Cehaletin ve ihanetin yansıması
Bitlis'te Eren Operasyonu! 4 PKK'lı öldürüldü
Bitlis'te Eren Operasyonu! 4 PKK'lı öldürüldü
Tekirdağ'da aile hekimi pansiyonda ölü bulundu! 2,5 ay önce atanmış
Tekirdağ'da aile hekimi pansiyonda ölü bulundu! 2,5 ay önce atanmış
Tezgahlar doldu taştı ama müşteri yok! İşte balık fiyatları...
Tezgahlar doldu taştı ama müşteri yok! İşte balık fiyatları...
Dışişleri'nden Rusya'daki silahlı saldırıya kınama
Dışişleri'nden Rusya'daki silahlı saldırıya kınama