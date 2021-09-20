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ABD'ye seyahat edeceklere aşı zorunluluğu

ABD'ye seyahat edeceklere aşı zorunluluğu

ABD, ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19 aşısı zorunluğu getiriyor. Söz konusu açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

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ABD yönetiminin, ülkeye Seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğu getireceği belirtildi.

Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, Biden yönetiminin, uluslararası seyahatte Kovid-19 önlemlerine ilişkin bugün yeni politikalarını açıklayacağını bildirdi.

DUYURU BUGÜN YAPILACAK

Yetkililer, Biden yönetiminin, ABD'ye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19'a karşı tam aşılı olma zorunluluğu getireceğini kaydetti.

Şu anda tüm uluslararası uçuşlarda ülkeye giriş için PCR testi isteyen ABD yönetiminin, söz konusu seyahat düzenlemesine ilişkin duyuruyu bugün ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor.

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