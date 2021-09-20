BIST 1.392
DOLAR 8,67
EURO 10,18
ALTIN 490,45
HABER /  DÜNYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Taliban üyelerinden deniz bisikletli operasyon

Taliban üyelerinden deniz bisikletli operasyon

AFGANİSTAN'da Taliban üyeleri olası bir durumda hazırlıksız yakalanmamak adına Pyanj Nehri üzerinde deniz bisikletleriyle tatbikat gerçekleştirdi. Turistik olarak kullanılan deniz bisikletleri bu sefer askeri amaç için kullanıldı.

Abone ol

AFGANİSTAN'da ABD'nin çekilmesiyle ülkedeki yönetimi ele alan Taliban, bir taraftan hükümetin işleyişini sürdürmeye çalışırken diğer taraftan da askeri hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce düzenli ordu kurulacağı açıklamasını yapan Taliban, ilginç bir tatbikata imza attı.

Kabil'in ele geçirildiği günler ellerinde ağır makinalı silahlarla çarpışan arabalara ve atlı karıncaya binen Taliban üyelerinin bu kez de kuğulu deniz bisikletlerinde çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Taliban üyeleri olası bir saldırı durumunda Pyanj Nehri'ni rahat geçebilmek için tatbikat düzenledi. Ellerindeki ağır silahlar, roketatarlar ve makineli tüfekler ile deniz bisikletlerine binen Taliban militanları en kolay şekilde nehrin karşısına ulaşmaya çalıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cihat Yaycı'dan CHP'li Ünal Çeviköz'e Mavi Vatan tepkisi
Cihat Yaycı'dan CHP'li Ünal Çeviköz'e Mavi Vatan tepkisi
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
ABD'ye seyahat edeceklere aşı zorunluluğu
ABD'ye seyahat edeceklere aşı zorunluluğu
Motorinde pompaya yansımayacak indirim
Motorinde pompaya yansımayacak indirim
Denizli ve Hatay'dan yürek yakan kaza! Feci şekilde can verdiler
Denizli ve Hatay'dan yürek yakan kaza! Feci şekilde can verdiler
ABD ülkeye gelecek tüm yabancılara aşı zorunluluğu getirdi!
ABD ülkeye gelecek tüm yabancılara aşı zorunluluğu getirdi!
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Çin ve ABD'ye uyarı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Çin ve ABD'ye uyarı
Erzincan'da 16 göçmen yakalandı
Erzincan'da 16 göçmen yakalandı
Metrobüsün üstünde kıta değiştiren fenomen çark etti: Eğer bir daha yaparsam...
Metrobüsün üstünde kıta değiştiren fenomen çark etti: Eğer bir daha yaparsam...
IKBY Başbakanı Barzani'den açıklama: PKK baş ağrısına neden oldu
IKBY Başbakanı Barzani'den açıklama: PKK baş ağrısına neden oldu