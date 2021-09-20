Taliban üyelerinden deniz bisikletli operasyon

AFGANİSTAN'da Taliban üyeleri olası bir durumda hazırlıksız yakalanmamak adına Pyanj Nehri üzerinde deniz bisikletleriyle tatbikat gerçekleştirdi. Turistik olarak kullanılan deniz bisikletleri bu sefer askeri amaç için kullanıldı.

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AFGANİSTAN'da ABD'nin çekilmesiyle ülkedeki yönetimi ele alan Taliban, bir taraftan hükümetin işleyişini sürdürmeye çalışırken diğer taraftan da askeri hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce düzenli ordu kurulacağı açıklamasını yapan Taliban, ilginç bir tatbikata imza attı.

Kabil'in ele geçirildiği günler ellerinde ağır makinalı silahlarla çarpışan arabalara ve atlı karıncaya binen Taliban üyelerinin bu kez de kuğulu deniz bisikletlerinde çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Taliban üyeleri olası bir saldırı durumunda Pyanj Nehri'ni rahat geçebilmek için tatbikat düzenledi. Ellerindeki ağır silahlar, roketatarlar ve makineli tüfekler ile deniz bisikletlerine binen Taliban militanları en kolay şekilde nehrin karşısına ulaşmaya çalıştı.