Bakan Adil Karaismailoğlu tabliye montajları tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek geçecek
1915 Çanakkale Köprüsü'nde tabliye montajları tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprüden yürüyerek geçiş yapacak.Abone ol
AVRUPA ve Asya kıtalarını birleştirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi an gerçekleşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tabliye montajları tamamlanan köprüden yürüyerek geçecek.
1915 Çanakkale Köprüsü'nde inşaat hızla devam ederken köprüde bir ilk yaşanacak. 45 metre genişliğinde 48 metre uzunluğundaki 700 ton ağırlığında olan tabliyelerin tamamı yerine yerleştirildi.
Çanakkale Boğazı'nı adeta bir gerdan gibi süsleyen köprüden ilk geçiş sağlanmış olacak.
Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye'nin 100'üncü yılını temsilen 2023 metre olarak tasarlandı. Köprünün toplam uzunluğu 4608 metre olacak. Orta açıklığı 2023 metre, yan açıklıkları ise 770 metre olarak dizayn edildi.