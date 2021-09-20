Bakan Adil Karaismailoğlu tabliye montajları tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek geçecek

1915 Çanakkale Köprüsü'nde tabliye montajları tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprüden yürüyerek geçiş yapacak.

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AVRUPA ve Asya kıtalarını birleştirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi an gerçekleşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tabliye montajları tamamlanan köprüden yürüyerek geçecek.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde inşaat hızla devam ederken köprüde bir ilk yaşanacak. 45 metre genişliğinde 48 metre uzunluğundaki 700 ton ağırlığında olan tabliyelerin tamamı yerine yerleştirildi.

Çanakkale Boğazı'nı adeta bir gerdan gibi süsleyen köprüden ilk geçiş sağlanmış olacak.