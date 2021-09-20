Başkan Erdoğan: Terör örgütlerine kaptıracağımız tek bir evladımız yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Yeni Türkevi Binasında TURKEN Vakfı heyetini kabulünde konuştu. Erdoğan açıklamasında, "Bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz tek bir evladımız yoktur Mankurtların gençlerimizi zehirlemesine izin vermeyeceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki Yeni Türkevi Binasında TURKEN Vakfı heyetini kabulünde açıklamalarda bulundu. Hükümetlerimiz döneminde yürüttüğümüz gençlerimizle ilgili çalışmalara gençlerimizin en donanımlı şekilde yetişmesi için her türlü desteği sunduk.

Gençlerine sırtını dönen bir milletin istikbali tehdit altında demektir. Vakfımızın gerçekleştirdiği faaliyetler çağımızın vebası olan alanlarda ülkemiz adına önemli katkılar sağlıyor.

"Bizim terör örgütüne kaptıracak tek bir gencimiz yok"

İster DEAŞ, ister PKK ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gence tahammülümüz yoktur. Bunun için onlar bir çalışıyorsa biz on çalışacağız.

"Sizler sıradan bir ülkenin evladı değilsiniz"

Siz tarihte destanlar yazan bir milletin evlatlarısınız. 15 Temmuz gecesi milletimiz elleri ile silahları durdurarak dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Ümüdinizi asla yitirmeyin, başınızı asla eğmeyin, sizler aydınlık yarınlarımızın evlatlarısınız.

Sizlerden kendiniz ülkeniz ve milletiniz için hayal kurmaya devam etmenizi istiyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.