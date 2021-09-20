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Türkiye 20 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 20 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 346 bin 435 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 105 milyon 611 bin 261'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünden itibaren il bazında ilk doz yerine en az iki doz aşı olanların oranlarının paylaşılacağını açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Eylül 2021 Pazartesi günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 435 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 27 bin 949 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Bugünden itibaren il bazında ilk doz yerine en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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