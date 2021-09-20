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Kasım ayında Bitcoin için güncellene yapılacak

Kasım ayında Bitcoin için güncellene yapılacak

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Kraken, kasım ayında Bitcoin için yapılacak güncelleme ile tarihi bir gelişme yaşanacağını duyurdu.

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Kripto paraların atası olarak kabul edilen Bitcoin'de tarihi gelişmeye az bir süre kaldı. Kripto Para borsası Kraken, Bitcoin'de kasım ayında beklenen bir güncelleme yapılacağını ve bunun da tarihi bir gelişme olacağını açıkladı.

Kraken Intelligence tarafından hazırlanan rapora göre güncellemenin dünyanın en çok kullanılan kripto para birimi olan Bitcoin'e birçok yeni özellik getireceği ifade edildi.

Taproot adlı güncelleme ile Bitcoin için yapılan en büyük değişikliğin yaşanacağı belirtildi. Güncelleme ile kullanıcıların gizliliklerinin de artacağı öne sürüldü.

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