Cihat Yaycı'dan CHP'li Ünal Çeviköz'e Mavi Vatan tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün Mavi Vatan sözlerine bir tepki de Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı'dan geldi. Yaycı, "Mavi Vatan'ı anlamamışsın ki? Sen eski dışişleri mensubusun. Bunu nasıl söylersin?" şeklinde konuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Türkiye'nin devletler hukuku tarafından tanınan, üzerinde egemenlik hakkı kullanabileceği deniz yetki alanları anlamına gelen 'Mavi Vatan' kavramını eleştirmişti.

"Mavi Vatan'ın tarifine baktığınız zaman bu aslında egemenlik haklarının ötesinde alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir kavram" şeklinde konuşan Çeviköz, "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız" ifadelerini kullanmıştı.