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Kütahya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 ölü 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kütahya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 ölü 2 yaralı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

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KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde Muzaffer Şahin yönetimindeki 64 AS 340 plakalı otomobil, Yunuslar köyü yakınlarında karşı şeride geçerek Salim Alaca'nın kullandığı 64 SE 930 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 64 AS 340 plakalı otomobilin sürücüsü Muzaffer Şahin (50), kızı Fadime Şahin (20), yeğeni Demet Aksu (24) ile diğer otomobilin sürücüsü Salim Alaca yaralandı. Kaza mahallinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken araçta sıkışan Salim Alaca itfaiyenin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarıldı.

Yaralılardan Fadime Şahin ve Sami Alaca götürüldükleri Çavdarhisar Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

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