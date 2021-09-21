Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan CHP'ye sert tepki! 'Olacak iş değil'

Deniz Baykal'ın son dönemde siyasete gireceği tartıyılan, yeni parti kuracağı söylenen kızı Aslı Baykal'dan CHP'ye 'Mavi Vatan' tepkisi... Aslı Baykal 'Olacak iş değil' deyip isyan etti...

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CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün skandal açıklamalarına eski genel başkan Deniz Baykal'ın kızından sert tepki geldi. Aslı Baykal, "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız" diyen Çeviköz'e yanıt verdi.

Aslı Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Mavi Vatan emperyalizm değil, hakkına, hukukuna Akdeniz'de sahip çıkmak. 'Buralar da vatandır' demek. Yunanistan'ın bu kadar saldırgan olduğu, hukukumuza el attığı bir ortamda Mavi Vatan söylemini düşmanlık yaratıcı, saldırganlık gibi sunmak ana muhalefet için olacak iş değil."