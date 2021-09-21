Neyini soruşturacaksınız? Celal Şengör'ün ballandıra ballandıra yaptığı itiraf yetmiyor mu?

İSTANBUL Teknik Üniversitesi 'kızın eteğini kaldırdım, poposuna tokatı patlattım' dilen Celal Şengör hakkında soruşturma açtı. Bu karara Ahmet Hakan itiraz etti... İşte gerekçesi...

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Prof. Dr. Celal Şengör, bir öğrencisi kendisini kızdırınca kucağına yatırıp eteğini kaldırarak poposuna tokat attığını canlı yayında ballandıra ballandıra anlattı. Tüm Türkiye'den büyük tepki gören cinsel taciz itirafı sonrası İTÜ, Şengör hakkında soruşturma açtığını duyurdu. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan buna itiraz etti. İşte Ahmet Hakan'ın itiraz gerekçesi...

Nesini soruşturacaklarsa...

İstanbul Teknik Üniversitesi yönetimi...

Yaptığı terbiyesizliği, zorbalığı, tacizi marifet gibi ballandırarak anlatan Celal Şengör’e idari soruşturma açmış.

Nesini soruşturacaklarsa!

Daha doğrusu soruşturulacak ne varsa!

Olay yeri incelemesi mi yapılacak?

Tanıklar mı dinlenecek?

Anlattığının doğru olup olmadığı mı saptanacak?

Palavra sıkıp sıkmadığı mı kontrol edilecek?

Ne çıkacak bu soruşturmadan?

Ballandırarak anlatım, yeterli gelmiyor mu mesela?