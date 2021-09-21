Yemekte indirim hilesine bakanlık dur dedi! Yüzde 50 indirim diyerek daha pahalı satmışlar

Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için gıda fiyatları üzerindeki denetimler artırılırken, yeme-içme sektörü de Ticaret Bakanlığı'nın radarına girdi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu son yaptığı kurul toplantısında yeme-içme sektöründe oynanan indirim oyununu örnekleriyle ortaya çıkardı.

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Türkiye'nin önde gelen bir yeme-içme uygulamasında yapılan "İndirim yağmuru" adı altındaki kampanyada fiyatlara "önce bindirim, sonra indirim" yapıldığı ortaya çıkarıldı. Kebapçısından, balıkçısına, yöresel lokantalardan fırınlara kadar kendisine yapılan şikayetleri inceleyen Reklam Kurulu, 6 firmanın uygulama üzerindeki reklamlarını durdurdu.

Kurul, firmaların oyununu şu sözlerle ortaya çıkardı: "Ürüne ilişkin indirim öncesi fiyat bilgisinin tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu, dolayısıyla söz konusu indirimli satışa ilişkin tanıtımlar ile ürünün satış fiyatında gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapıldığı izlenimi oluşturularak tüketicilerin aldatıldığı değerlendirildi."

Yüzde 50 indirim diyerek...

Sabah'ın özel haberine göre Kurul, bir lokantanın satış reklamlarında tavuk kanadı uygulama üzerinden yüzde 50 indirim iddiasıyla 60 lira yerine 30 liraya sattığını ancak bu ürünün lokantanın kendi menüsünde 27 lira olduğunu belirledi. Yine tavuk şişin 58 lira yerine indirimli olarak 29 liraya satıldığını ancak yine kendi menülerinde bunun fiyatının da 25 lira olduğunu tespit etti.

Kurul bir balık lokantasının ise uygulama üzerinden hamsi tavayı yüzde 35 indirimli olarak 82,90 yerine 53,89 liraya satışa sunduğunu, ancak yine bu ürünün lokantanın kendi menüsünde 54 lira olduğunu ve indirimin sahte olduğunu tespit etti.

Böyle kandırıyorlar

% 50 indirimle 30 liraya satıldığı ileri sürülen tavuk kanadının lokantada 27 lira olduğu belirlendi.



% 50 indirimle 29 liraya satıldığı iddia edilen tavuk şişin menüde 25 lira olduğu tespit edildi.



% 35 indirimle 53.89 liraya satıldığı belirtilen hamsi tavanın lokontanın menüsünde 54 TL olduğu ortaya çıktı.