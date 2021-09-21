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Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! HDP'liler İsmail Saymaz'a söyledi

Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! HDP'liler İsmail Saymaz'a söyledi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İmralı meşru organ değil. HDP'yi meşru organ görebiliriz" sözleriyle ilgili İsmail Saymaz'a konuşan HDP'liler, "Kılıçdaroğlu'nun sözleri ileride ayağına dolaşacak. Diyelim ülkeyi yönetecek. Silahları susturmak istiyor. Nasıl susturacak? Kimle görüşecek?" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununun çözümüyle ilgili sözleri gündeme oturdu. 

Kürt sorununun çözümü için Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Devlet gayrımeşru bir organla muhatap olmaz. Erdoğan bunu yaptı. Devleti İmralı ile muhatap kıldı. İmralı meşru organ değil. HDP'yi meşru organ görebiliriz. Bu sorun çözülecekse meşru organla çözebiliriz." 

Açıklamalarını "talihsizlik" olarak değerlendiriyorlar

Bu sözlere HDP eski eş genel başkanı Sezai Temelli, çözüm olarak terörist başı Abdullah Öcalan'ı adres gösterdi. 

Peki HDP'liler ne diyor? Merak edilen sorunun yanıtını arayan yazar İsmail Saymaz, HDP'lilerle konuştu. İşte Saymaz'ın halktv internet sitesindeki köşe yazısının ilgili bölümü:

HDP'liler "Partimizin bu kadar saldırı altında olduğu bir anda Kılıçdaroğlu'nın 'HDP ile çözeriz' demesi çok kıymetlidir" diye düşünüyor. Ne var ki Kılıçdaroğlu'nun Çözüm Süreci'ne yönelik eleştirel tavrını "Talihsiz" diye yorumluyorlar.

"Susturabilecek kişi, Öcalan'dır"

HDP'liler şöyle diyor:

"Kürt meselesinin çözümünde HDP kolaylaştırıcı, siyasetin önünü açıcı bir aktördür. HDP, 'Silahlar sussun' dediğinde susuyor mu? Susmuyor. Susturabilecek kişi, Öcalan'dır. Kılıçdaroğlu, bu kapıyı kapatıyor. Siyasette kapıyı kapatmayacaksınız. Erdoğan bile "Çözüm Süreci buzdolabında" diyor."

HDP'lilere şu soruyu yönelttim:

"HDP yetmez mi?"

Bana şöyle yanıt verdiler:

"HDP'nin yeteceği konular var, yetemeyeceği konular var. HDP'nin yeteceği konular, bu meselenin Meclis'te tartışılması, demokratik yasaların çıkarılmasıdır. Kılıçdaroğlu'nun sözleri ileride ayağına dolaşacak. Diyelim ülkeyi yönetecek. Silahları susturmak istiyor. Nasıl susturacak? Kimle görüşecek?"

'Temelli bizi hiçleştirdi'

HDP'lilere "Şu halde Sezai Temelli'yi haklı buluyorsunuz" dedim.

"Asla!" dediler.

"Neden?" diye sordum.

HDP'nin kurumsal olarak Kılıçdaroğlu'na yanıt vermediğini hatırlatarak şöyle dediler:

"Temelli'nin sözleri HDP'yi hiçleştiriyor. 'Asıl muhatap İmralı'dır' demekle, 'Ben meseleyi HDP ile çözerim' diyen anlayışı yok sayıyor. Kamuoyu bu şekilde algıladı. Bu HDP'nin aktör olmasını istiyoruz. HDP'nin vesayet altında olduğu algısını istemiyoruz. HDP çoğulcu bir partidir. Temelli, o iradeyi hiçleştiren bir algı yarattı. 'Asıl' ifadesi, 'Biz yokuz, aslında o var' diye yorumlandı."

HDP'liler Temelli'nin yalnızca milletvekili olduğunu, parti içinde bir bileşeni temsil etmediğini ve kurumsal görüşü yansıtmadığını belirtiyor.

Şöyle diyorlar:

"Temelli'nin açıklamaları ciddi anlamda sorumsuzluktur. Bizlerde rahatsızlık yarattı. Kurullarımızdan böyle bir açıklama çıkmaz. Böyle bir görüş partiden çıksa kriz olurdu."

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