Dikkat çeken rapor! İstanbul'un altı da, üstü de cevher

Marmara Havzası’na yönelik hazırlanan rapora göre megakentteki 2 bin 500 bitki türünden 270’i tehlikede. 32 bini aşkın taşınmaz kültür varlığı bulunuyor. En büyük 100 sanayi kuruluşunun 42’si, en büyük 500 kuruluşun 250’si İstanbul’da.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Marmara Havzası’na yönelik hazırlattığı, “Marmara Havzası Taşkın Yönetim Planı Hazırlanması Stratejik Çevresel Değerlendirme Taslak Raporu”nda İstanbul’a ilişkin ilginç tespit ve istatistikler yer aldı. Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberinde yer alan raporda megakente ait çarpıcı tespit ve veriler yer alıyor.

- İstanbul il sınırı içinde doğal olarak yetişen 270 bitki türü, “Türkiye’nin Tehlike Altındaki Nadir ve Endemik Bitkiler Listesi”nde nesli tehlike altında. Bunlar arasında Kayışdağı soğanı, Doğu razyası, yılan yastığı, sahil asperulası, peygamber çiçeği ve kıyı rokası gibi 40 türün dünya üzerindeki en zengin popülasyonları İstanbul’da.

- Türkiye’de doğal olarak yetişen 10 binden fazla bitkinin dörtte biri İstanbul’da yetişmekte.

- İstanbul ormanlarında bütün tehditlere rağmen geyik, karaca, yaban kedisi, tilki, çakal, yaban domuzu, su samuru, porsuk ve çok az sayıda kurt yaşamayı sürdürmekte.

Balık türü 20'ye düştü

- Boğaz suyu kirliliği nedeniyle İstanbul Boğazı’nda yaşayan balık türü 60 iken günümüzde bu sayı 20’ye kadar düştü. İstanbul Boğazı’nda tehlike altında olan ve korunması gereken toplam 33 deniz bitkisi ve hayvanı bulunmakta.

- Dünyadaki önemli kuş göç yollarından birisi üzerinde bulunan İstanbul’da yılda iki kez sayıları yüz binlerle ifade edilen kuşlar bu şehir üzerinden göç etmekte. Her yıl 300 binin üzerinde leylek ve en az 150 bin yırtıcı kuş göç geçişi yapıyor. Yırtıcı kuşların başında şahin, arı şahini, küçük orman kartalı ve atmaca bulunuyor.

- İstanbul’daki okul öncesi seviyesindeki okul sayısı 4 bin 181, öğrenci sayısı 281 bin 10. İlkokul seviyesindeki okul sayısı 1.600, öğrenci sayısı 917 bin 466. Ortaokul seviyesindeki okul sayısı 1.791, öğrenci sayısı 990 bin 111 ve ortaöğretim seviyesindeki okul sayısı 1.848, öğrenci sayısı 1 milyon 53 bin 598. Tüm eğitim seviyelerindeki öğretmen sayısı 167 bin 716, derslik sayısı ise 78 bin 580. İlde toplam 57 adet üniversite bulunmakta. Tüm lisans seviyelerindeki öğrencilerin toplam sayısı ise 1 milyon 109 bin 739.

- İstanbul’un yüzölçümü 5 bin 463 kilometrekare. Bunun 988 kilometrekaresi tarım, 106 kilometrekaresi çayır-mera, 2 bin 407 kilometrekaresi orman alanı. 1.962 kilometrekaresi tarım dışı arazi olarak kullanılmakta.

71 bin arı kovanı

- İstanbul’da toplam 112 bin 711 büyükbaş, 1 milyon 275 bin 317 adet kanatlı, 166 bin 326 küçükbaş hayvan ve 71 bin 863 adet arı kovanı bulunmakta.

- Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşunun 42’si ve en büyük 500 kuruluşun 250’si İstanbul’da. İstanbul’daki işgücü yaklaşık 5 milyon olup bu rakam toplam Türkiye işgücünün yüzde 18’sini oluşturmakta. İşgücüne katılma oranı ise İstanbul’da yüzde 51.20 iken Türkiye genelinde yüzde 50. Kadının işgücüne katılma oranı yüzde 28.60, Türkiye genelinde ise yüzde 29.50.

- İstanbul ilinde bulunan sanayi işletmeleri, çalışan sayısına göre; yüzde 42.50 mikro, yüzde 40.60 küçük, yüzde 12.60 orta ve yüzde 1.70 oranında büyük ölçekli işletmeler. Sanayi işletmelerinin sektörel dağılımı incelendiğinde, ilk sırada yüzde 15.59 ile giyim eşyaları, ikinci sırada yüzde 12.51 ile metal ürünleri ve üçüncü sırada ise yüzde 10.62 ile makine ve ekipmanlar sektörü yer almakta.

- İstanbul’un altında 190 milyon ton kömür bulunmakta, ancak üretim yapılmamakta.

32 bin kültür varlığı

- İstanbul ili, tarihi, anıt yapıların fazlalığı ve boğaza sahip olması nedeniyle dünyanın en önemli turizm lokasyonlarından birisi. İlde; 12 korumaya alınan sokak, 81 anıt ve abide, 566 idari yapı, 2 bin 382 kültürel yapı, 10 şehitlik, 123 askeri yapı, 580 endüstriyel ve ticari yapı, 1.339 dinsel yapı, 810 mezarlık, 25 bin 396 sivil mimarlık örneği ve 769 kalıntı olmak üzere toplam 32 bin 68 adet taşınmaz kültür varlığı bulunmakta.

- 69 arkeolojik, 23 kentsel, altı tarihi, bir kentsel arkeolojik ve dokuz da karma sit alanı olmak üzere toplam 108 sit alanı yer alıyor.