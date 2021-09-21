İstanbul polisinden uyuşturucu operasyonu çok sayıda gözaltı

Özel harekat destekli operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.Abone ol
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Son olarak Beyoğlu ilçesinde daha önceden belirlenen adreslere sabaha karşı operasyon düzenlendi.
Özel Harekat destekli şafak operasyonu
Operasyon kapsamında Çukur Mahallesi'nde adreslere giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.
Çok sayıda gözaltı
Operasyon sonrası çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.