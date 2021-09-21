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Ahmet Hakan, HDP'ye sert sözler: İmralı vesayetinin kulu ve kölesi

Ahmet Hakan, HDP'ye sert sözler: İmralı vesayetinin kulu ve kölesi

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Kürt Sorunu" sözlerine üzerine HDP'nin verdiği cevaba tepki gösterdi.

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir belgeselde "Kürt Sorunu"nu kastederek, “Erdoğan bunu yaptı. Devleti, İmralı ile muhatap kıldı. Mesela İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. bu sorun çözülecekse, meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim.” sözlerini değerlendirdi.

“Tam “Şahane bir yaklaşım, güzel bir öneri” diyerek...''

Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu’nun açıklaması sonrası HDP Eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’den gelen cevabı eleştirerek, “Tam “Şahane bir yaklaşım, güzel bir öneri” diyerek üzerine atlayacaktım ki… “Küt” diye bir cevap geldi HDP’den. HDP adına açıklama yapan isim Sezai Temelli. ‘Sezai Temelli’li, HDP’li, İmralılı falan bir fıkra. Dediği şu: “Asla unutulmaması gereken şey, demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır.” Sezai Temelli’nin bu açıklamasını okuyunca… Çok komik bir fıkra işitmiş gibi hafiften kıkır kıkır güldüm. Olaya gelin abiler, ablalar! Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’ye… “Asıl muhatap sizsiniz, İmralı asıl muhatap olamaz” diyor. HDP de Kılıçdaroğlu’na… “Asıl muhatap İmralı olmalı, biz asıl muhatap olamayız” diye cevap veriyor.” diye yazdı.

Ahmet Hakan yazısının bir kısmında şöyle devam etti:

“Benim bu ibret levhasından çıkarabildiğim beş sonuç var:

- BİRİNCİ SONUÇ: HDP, “Beni muhatap almayın” diyen bir parti.

- İKİNCİ SONUÇ: HDP, İmralı vesayetinin gönüllü kulu ve kölesi.

- ÜÇÜNCÜ SONUÇ: HDP, kendi başına karar falan alamaz.

- DÖRDÜNCÜ SONUÇ: HDP, kendi başına politika falan belirleyemez.-

BEŞİNCİ SONUÇ: HDP, normal bir siyasi parti değil.

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