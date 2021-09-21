CHP'de şüphe bırakan ölümler! CHP'lilerin kafasında çok soru işareti dolanıyor

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, CHP gençlik kollarında son iki ayda yaşanan ölümlere dikkat çekerek bu durumun CHP'de soru işaretleri doğurduğunu yazdı.

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Son aylarda CHP genlik kollarında bir biri ardına ölüm haberleri geliyor. Kimi trafik kazası, kimi intihar kimi düşme sonucu hayatını kaybetti. Bu kadar çok ölümün aynı dönemde olması kafaları karıştırdı.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, "CHP'de şüphe bırakan ölümler" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Pehlivan, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

"Sadece son iki aydaki haberlerden okuyorum: CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral, Antalya’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. CHP Silifke Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Batuhan Uysal Mersin’de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. CHP Hendek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu Sakarya’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. CHP Mudurnu Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman apartmanın dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Saydığım isimler sadece yönetici olanlar ve liste uzayıp gidiyor. Gençlik kolları üyelerinin ardı ardına hayatını kaybetmesini yazmadım bile... Duydum ki gençlerin bu ani ölümleri CHP içinde de konuşulmaya başlanmış. 'Gençlik örgütünün üstünde kara bulutlar dolaşıyor' diyen de var, ölümleri şüpheli bulan da... Haberlerde sunulanın arkasında başka bir gerçek mi yatıyor, şu an bilinmiyor. Bilinen şu ki: CHP’lilerin kafasında bu ölümlere dair çok soru işareti dolanıyor."