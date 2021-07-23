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CHP Hendek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu kazada hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
CHP Hendek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu kazada hayatını kaybetti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde CHP Hendek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu doğum gününden 1 gün sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Kaza, öğlen saatlerinde Hendek ilçesi Çakallık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, CHP Hendek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu (25) idaresindeki 54 AED 520 plakalı motosiklet ile plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile ağır yaralanan Tanrıkulu, bölgeye sevk edilen ambulansla Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi gerçekleştirilen Tanrıkulu, sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dün doğum günü olduğu öğrenilen Anıl Tanrıkulu’ndan geriye, sosyal medya hesabı üzerinden arkadaşlarının yaptığı kutlama paylaşımları kaldı.

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