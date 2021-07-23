Another Self'in Ada'sı Tuba Büyüküstün koronavirüse yakalandı
Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün koronavirüs testi pozitif çıktı. Büyüküstün'ün hastalığı nedeniyle dijital platform için çektiği Another Self dizisinin Ayvalık çekimleri iptal edildi.Abone ol
Başrollerini Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Boncuk Yılmaz, Seda Bakan ve Serkan Altunorak gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Another Self isimli dizinin setinde koronavirüs paniği yaşandı.
OGM Pictures'ın Netflix için çektiği dizide Ada karakterine hayat veren Tuba Büyüküstün'ü korona test sonucu pozitif çıktı. Ayvalık'ta başlayan çekimler apar topar iptal edildi.
Sağlık durumu iyi
Bütün ekibe yeniden test yapıldı. Sağlık durumu iyi olan ünlü oyuncunun 1 hafta sonra işbaşı yapacağı öğrenildi.