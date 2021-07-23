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Avustralya Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş grubundakilere vurulmasını onayladı

Avustralya Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş grubundakilere vurulmasını onayladı

Avustralya'nın bağımsız ilaç düzenleme kurumu Terapötik Ürünler İdaresi (TGA), Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12-15 yaş grubundakilere vurulmasına onay verdi.

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TGA’dan yapılan yazılı açıklamada, "12 ila 15 yaş grubundakilerle yapılan klinik çalışmalar da dahil olmak üzere, güvenlik ve etkinliği destekleyen mevcut verilerin dikkatli şekilde değerlendirilmesinin ardından Pfizer/BioNTech’in Kovid-19 aşısının geçici kullanımına onay verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

TGA, daha önce Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen "BNT162b2" adındaki Kovid-19 aşısının 16 yaş üzerindeki Avustralyalılara uygulanmasına izin vermişti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Avustralya Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, "TGA, bu yaş grubuna uygulanacak Pfizer aşısı için onay vermeden önce yerel ve uluslararası kanıtları kapsamlı ve bağımsız olarak değerlendirdi." dedi.

Hunt, 40 yaş altı Avustralyalıların ilk Pfizer aşısını vurulabilecekleri tahmini zaman çizelgesinin, eylül ayının sonu olarak belirlendiğini söyledi.

TAG’ın onayının ardından aşının kullanıma sunulması için yaş kategorisinde hangi gruplara öncelik tanınacağı konusundaki kararı Avustralya Aşılama Teknik Danışma Grubu (ATAGI) verecek.

ATAGI tarafından onay verilmesiyle, bağışıklık sistemi zayıf veya altta yatan tıbbi durumları olan çocukların aşılanmasının hızlı şekilde yapılması bekleniyor.

İlk Kovid-19 vakasının 25 Ocak 2020’de kaydedildiği Avustralya’da virüse yakalanan 32 bin 579 Avustralyalıdan 915’i hayatını kaybetti.

Son haftalarda Delta varyantının yükselişe geçtiği ülkedeki 1700 aktif vakadan 30’u yoğun bakımda olmak üzere 155 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

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