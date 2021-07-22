Selvi İlyasoğlu güreşte dünya şampiyonu oldu

Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Muğla Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi öğrencisi Milli Güreşçi Selvi İlyasoğlu, kadınlar 57 kiloda Dünya Şampiyonu oldu.

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Ata sporumuz güreşte genç yetenekler, başarılarıyla göz doldurmaya devam ediyor. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de devam etmekte olan Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda Selvi İlyasoğlu tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi.

Ülkemizi 57 kg’da temsil eden 16 yaşındaki Selvi İlyasoğlu ABD’li Marina Cosme’yi 6-0 çeyrek finalde Moğol rakibi Byambasuren’i 4-3, yarı finalde de Avrupa 2’ncisi Rus rakibi Angelina Pervukhina’yı 5-2 yendi.

16 yaşında dünya şampiyonu oldu

Güreşçimiz finalde İsveçli Tindra Olivie Dalmyr ile mücadele etti. Muğla Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi öğrencisi Milli Güreşçi Selvi İlyasoğlu, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası kadınlar 57 kilo finalinde İsveçli rakibi Tindra Olivie Dalmyr’ı 4-0 yenerek Dünya Şampiyonu oldu.