BIST 1.352
DOLAR 8,57
EURO 10,09
ALTIN 497,80
HABER /  SPOR
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Selvi İlyasoğlu güreşte dünya şampiyonu oldu

Selvi İlyasoğlu güreşte dünya şampiyonu oldu

Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Muğla Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi öğrencisi Milli Güreşçi Selvi İlyasoğlu, kadınlar 57 kiloda Dünya Şampiyonu oldu.

Abone ol

Ata sporumuz güreşte genç yetenekler, başarılarıyla göz doldurmaya devam ediyor. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de devam etmekte olan Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda Selvi İlyasoğlu tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi.

Ülkemizi 57 kg’da temsil eden 16 yaşındaki Selvi İlyasoğlu ABD’li Marina Cosme’yi 6-0 çeyrek finalde Moğol rakibi Byambasuren’i 4-3, yarı finalde de Avrupa 2’ncisi Rus rakibi Angelina Pervukhina’yı 5-2 yendi.

16 yaşında dünya şampiyonu oldu
Güreşçimiz finalde İsveçli Tindra Olivie Dalmyr ile mücadele etti. Muğla Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi öğrencisi Milli Güreşçi Selvi İlyasoğlu, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası kadınlar 57 kilo finalinde İsveçli rakibi Tindra Olivie Dalmyr’ı 4-0 yenerek Dünya Şampiyonu oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Fahrettin Koca 'Zayıf noktamız' diyerek uyardı!
Bakan Fahrettin Koca 'Zayıf noktamız' diyerek uyardı!
Ordu'da kayıp 16 yaşındaki genç ağaçta asılı halde bulundu
Ordu'da kayıp 16 yaşındaki genç ağaçta asılı halde bulundu
Gaziantep'te kanlı infaz! Köpeğini gezdiren kişi kafasına sıkılarak öldürüldü
Gaziantep'te kanlı infaz! Köpeğini gezdiren kişi kafasına sıkılarak öldürüldü
Artvin Arhavi'de sular çekilmeye başladı selin büyüklüğü gün yüzüne çıktı
Artvin Arhavi'de sular çekilmeye başladı selin büyüklüğü gün yüzüne çıktı
Meteoroloji'den çok sayıda il için şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den çok sayıda il için şiddetli yağış uyarısı
Biontech, delta varyantına karşı ne kadar etkili? İşte tek ve iki doz aşının koruma oranları
Biontech, delta varyantına karşı ne kadar etkili? İşte tek ve iki doz aşının koruma oranları
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs Rum Kesimi'ne sert sözler: İnsanda biraz utanma olur!
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs Rum Kesimi'ne sert sözler: İnsanda biraz utanma olur!
Haseke'de ABD öncülüğünde 400 PKK'lı teröriste silahlı eğitim verildi
Haseke'de ABD öncülüğünde 400 PKK'lı teröriste silahlı eğitim verildi
Salda Gölü'nde nargile ve çamur banyosu! Vali duyurdu: 4 kişiye idari yaptırım uygulandı
Salda Gölü'nde nargile ve çamur banyosu! Vali duyurdu: 4 kişiye idari yaptırım uygulandı
İzmir'in kabusu oldular! Kordon çetesine eş zamanlı operasyon: 14 tutuklama
İzmir'in kabusu oldular! Kordon çetesine eş zamanlı operasyon: 14 tutuklama