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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'nin fonladığı medyaya tepki: Ulusal güvenlik meselesidir

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'nin fonladığı medyaya tepki: Ulusal güvenlik meselesidir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD merkezli vakıf tarafından fonlanan medya kuruluşlarıyla ilgili "ülkemizin ulusal güvenliğini tehdit edecek şekilde başkaları tarafından yönetilmesi de son derece tehlikelidir, bir ulusal güvenlik meselesidir" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da televizyon, gazete, web haber ve radyo yayınları bulunan Lider Medya'nın genel merkezinin açılış töreninde konuştu.

Medyanın tarafsız, bağımsız olabilmesi için ekonomik güce de sahip olması gerektiğinin farkında olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, medya kuruluşlarının zaman zaman "yandaş", "onun, bunun yanında" gibi eleştirilere maruz kaldığına dikkati çekti.

Bu durumun dünyanın her yerinde var olduğunu aktaran Çavuşoğlu, örneğin İngiltere'de, ABD'de hangi gazetenin ya da televizyonun demokrat, cumhuriyetçi veya muhafazakar olduğunun bilindiğini kaydetti.

"Medyamız bağımsız ve tarafsız olması geleceğimiz için önemlidir"

Basın yayın organlarının ya da yönetenlerinin farklı ideolojileri olabileceğini ancak temel ilkelerden şaşmamak gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye'de iktidarı destekleyen de acımasızca eleştiren yayın kuruluşları da var. Bu da doğal, bunlar da olacak. Bizi eleştirenlerden bazen hoşlanmıyoruz oysa bu demokrasinin bir gereğidir. Oysa son günlerde başka tartışmalara şahit oluyoruz. Özellikle basın yayın organlarının, medyanın dışarıdan fonlanması ve ülkemizin ulusal güvenliğini tehdit edecek şekilde başkaları tarafından yönetilmesi de son derece tehlikelidir, bir ulusal güvenlik meselesidir. O nedenle medyamızın, basınımızın her bakımdan bağımsız ve tarafsız olması, demokrasimiz, ülkemiz, geleceğimiz için önemlidir."

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