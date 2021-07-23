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Kağıthane’de alkollü sürücü park halindeki 5 otomobile çarptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kağıthane’de alkollü sürücü park halindeki 5 otomobile çarptı

Kağıthane’de gece saatlerinde hızlı şekilde araç kullanan otomobil sürücüsü cadde üzerinde bulunan 5 otomobile çarptıktan sonra durabildi.

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Olay, saat 01:30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Altınay Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü sürücü Murat T. yönetimindeki 34 EFY 353 plakalı otomobil, cadde üzerinde hızlı şekilde seyir halindeyken park halindeki 5 otomobile çarptı.

Sürücü Murat T. ve yanında bulunan Canan B. kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken kaza sonrası cadde üzerindeki 5 otomobil ve kazaya karışan araçta maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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