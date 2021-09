Türk firmalarına İngiltere pazarı için büyük ihracat fırsatı

Son yıllarda satış performans teknolojilerinin ve çevrimiçi pazar yerlerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan yeni bir iş modeli olan ve Türk-İngiliz ortaklığında kurulan Londra merkezli Uppower Ltd. Şirketi, Türk ihracatçılarına Birleşik Krallık pazarına girilmesi yolunda önemli bir fırsat sunuyor.

Türk-İngiliz ortaklığında kurulan Uppower Ltd. Şirketi, Londra ve İstanbul’da teknoloji, pazarlama ve satış ofisleri bulunan, çevrimiçi geleneksel satış kanallarında uzmanlaşmış personeli ve 10 yıllık uluslararası tecrübesiyle büyüyen “inovasyon firması” olarak dikkat çekiyor.

Birleşik Krallık pazarına giriş için tüm altyapı hizmetlerini ve yerel pazar bilgilerini teknolojik verilerle destekleyen Uppower Ltd. Şirketi; Balmy, Aytuğ çorapları ve Superstacy gibi ihracatta kendisini ispatlamış seçkin Türk markalarını Birleşik Krallık pazarına taşıdı.

Firmaların ürün grupları ve pazar koşullarına göre farklı alternatif destek paketleri sunan Uppower Ltd., Amazon, Ebay gibi sitelerde Türk firmalarına hızlıca yer alma ve markalaşma imkanı sağlıyor.

Çevrimiçi satış olanaklarının yanında bu ülkede yer alan geleneksel zincir mağaza, toptancı ve bayilere de markanın satışı için destek veriliyor.

Akgündüz: Firmalarımıza katkı sunmaya hazırız

30’un üzerinde uluslararası firmaya satış desteği verdiklerini belirten Uppower Ltd. Şirketi Ortaklarından Oytun Akgündüz, “Dünya ve özellikle Avrupa pazarları içerisinde hem yüksek alım gücü hem de pazar büyüklükleriyle Türkiye’den her üreticinin hedef ihracat noktaları arasında bulunan Birleşik Krallık’ın rekabet ve mevzuat koşullarıyla zor bir pazar olduğunu söyleyebiliriz. İngiltere, Galler, İskoçya ve K. İrlanda’yı kapsayan Birleşik Krallık, yaklaşık olarak 70 milyon nüfusa ve kişi başına 41,000 USD gelire sahip olup, 2.7 trilyon dolar gayri safi hasılasıyla dünyanın en büyük 5. büyük ekonomisi. Türkiye, Birleşik Krallık’ın 18. büyük ticari ortağıdır ve Birleşik Krallık’ın toplam ticaretindeki payı yalnızca 1.3%’dür. Rakamlarıyla bu kadar cazip bir ülkeye Türk ihracatçılarının girmesindeki en önemli engeller arasında, Birleşik Krallık yerel tüketici alışkanlıklarının, mevzuatının ve rekabet koşullarının diğer Avrupa ülkelerinden çok farklı olması ve gerekli altyapıya sahip olunmadan yapılan girişimleri sayabiliriz. Son dönemde Türkiye’nin üretimde rekabete yönelik hamleleri ve özellikle Avrupa pazarında kalite, maliyet ve lojistik avantajlarını iyi kullanması, birçok firmanın daha bu pazara girmesi için yeterli sebep olarak gözüküyor. Biz, Uppower Ltd. olarak hem ülkemize hem de firmalarımıza bu noktada katkı sunmaya hazırız. Şirketimiz ihracat fırsatlarını özellikle Birleşik Krallık pazarına odaklanmış Türk firmaları ile paylaşmaktadır. Yurt dışına yatırım planlayan firmalarımız bilgi için 0216 504 90 99 numaralı telefondan yada uppower.co.uk’den detaylı bilgi alabilirler” dedi.